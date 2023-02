La douce voix de Melba pour pimenter votre vie de couple !

Dans le but de redonner un peps supplémentaire à votre vie de couple, un développeur logiciel et une ancienne directrice marketing ont décidé de vous proposer Melba. Cette application mobile propose des guides audios érotiques offrant la possibilité à ses utilisateurs d’avoir accès à des expériences sensuelles et sexuelles inédites qu’ils pourront partager à deux.

Melba vous guide pas à pas vers une expérience inédite

Après plusieurs semaines, mois ou années passés ensemble, c’est un fait, de nombreuses personnes remarquent que leur couple ne dégage plus la même passion et la même fougue qu’au début de la relation. Alors que nous sentons notre amour se dégrader, la pire erreur reste de ne rien faire et de laisser le temps agir. Il convient d’intervenir le plus rapidement possible, et c’est dans cette optique que l’application Melba est là pour vous aider.

Lucie Broto, ancienne Directrice Marketing de Withings, et Vincent Bucaille, fondateur de deux applications, le réseau social sportif Krank Club et du guide de chambres d’hôtes Charmes & Tradition, ont mis au point cette application lancée durant l’été 2022. Les deux associés ont eu l’idée de concevoir cette application baptisée Melba, en référence à l’émoji pêche ayant une connotation sexuelle sur le web. Son but est « d’aider les couples à renforcer leur intimité sexuelle par un nouveau concept : le sexe guidé par une voix ».

Melba propose un design épuré et facile d’utilisation.

Une cinquantaine d’histoires différentes pour pimenter sa vie de couple

Oui, vous avez bien lu, par une voix. Avec votre compagne ou votre compagnon, vous décidez ensemble de la lecture d’un des 50 podcasts disponibles sur Melba. Vous pouvez ensuite connecter votre téléphone à une enceinte Bluetooth ou tout simplement augmenter le son de votre smartphone. En quelques instants, une voix vous guide étape par étape afin que vous puissiez profiter d’une expérience sensuelle et/ou sexuelle à deux.

Chaque épisode dure entre vingt et trente minutes, durée pendant laquelle une voix douce et mélodieuse vous accompagne dans la réalisation de gestes érotiques, sensuels et sexuels en tout genre. Massages érotiques, utilisation de sextoys, jeux de rôles ou de domination, recette de cuisine coquine, body painting, caresses et câlins coquins ou encore pratiques sexuelles diverses et variées, l’application est plus que complète.

Pour sextoter avec des inconnus en toute liberté et se donner du plaisir, découvrez Blyynd, la seule app où le sexto est permis !

Bien entendu, les utilisateurs peuvent sélectionner l’histoire qui leur plaît en fonction des gestes qu’ils souhaitent faire. Si vous ne souhaitez pas avoir de pratiques sexuelles avec votre partenaire, il est tout à faire possible de filtrer votre recherche en l’axant sur des massages ou sur la création d’une intense connexion mentale. A contrario, si vous cherchez un véritable plaisir sexuel, de nombreuses pratiques sont répertoriées par Melba, pour la plus grande joie des couples plus ouverts à ce niveau-là.

Pour les moins aventuriers d’entre vous, Melba explicite pour chaque épisode les différentes pratiques à réaliser.

Le jeu érotique prend tout son sens grâce à Melba

Afin d’avoir une multitude d’histoires et des gestes sensuels et sexuels non répétitifs, Melba a fait appel à des spécialistes. Une équipe d’auteurs érotiques de toutes les orientations sexuelles ont pris le temps d’imaginer ces scénarios pour qu’ils conviennent au plus grand monde. Ces histoires sont relues et écoutées par des sexologues qui valident les épisodes et supervisent la rédaction des contenus pour éviter tout bémol.

À la fin de chaque épisode, des articles vous attendent. Ils vous permettent de parfaire vos pratiques sexuelles sans aucun complexe ou d’aller plus loin sur un sujet en lien avec la sexualité. L’objectif est d’apprendre en s’amusant, Melba cherchant à moderniser le jeu et le plaisir érotique. En utilisant cette application, nous avons la chance de (re)donner du temps à notre couple sans avoir à être imaginatif puisque Melba l’est pour vous.

Des articles accompagnent les épisodes pour enrichir sa culture érotique et sexuelle.

Melba est disponible en français uniquement sur Android et iOS. Vous aurez la possibilité de tester l’application en choisissant cinq épisodes gratuitement. Pour avoir accès à l’ensemble du contenu, il vous faudra payer un abonnement mensuel au prix de 9,99 € ou annuel à 69,99 €. De nouvelles histoires sont à prévoir dans les prochains mois pour éveiller à nouveau votre curiosité et redonner une nouvelle jeunesse à votre couple.