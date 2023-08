3 applis gratuites et incontournables pour les vacances d’été

Après avoir bien préparé votre valise et préparer vos vacances, il ne reste qu’à partir… oui et non ! Vous pourriez avoir besoin d’applications mobiles qui une fois essayées deviendront des véritables incontournables !

Le 15 aout approche à grands pas et beaucoup profitent du pont pour partir en vacances entre amis. Si tel est votre cas, on vous présente ici 3 applications mobiles gratuites qui vont vous faciliter la vie et vous permettre de profiter au maximum de toutes les activités prévues sans prise de tête !

Tricount : le gestionnaire de dépense simplissime

« Les bons comptes font les bons amis », l’application Tricount l’a bien compris et vous permettra d’éviter les longues discussions (voir embrouilles) à base de : « J’ai déjà payé les courses », « C’est à toi de payer l’essence », etc.

Concrètement, l’application sert à entrer des dépenses en y attribuant des personnes pour savoir qui a payé quoi et pour qui. Tricount rassemble alors tous les montants et leurs destinataires pour établir un graphique global des dépenses et savoir à la fin qui a dépensé le plus et qui doit rembourser les autres.

Si vous partez à l’étranger, l’application permet également de changer la devise et au besoin d’appliquer les taux de changes en vigueur.

Prenons un exemple. Pierre, Paul et Jacques partent en vacances aux États-Unis. Premier soir sur place, Pierre paie 80$ le restaurant pour ses amis (admettons qu’ils aient tous pris la même chose). On rentre la dépense dans l’application et on obtient ceci :

On voit alors très simplement que Pierre a de l’avance sur les dépenses et que les autres doivent le rembourser. Deuxième dépense, nos amis vont faire des emplettes et Jacques achète des goodies uniquement pour Paul.

On remarque alors que l’application charge la colonne de Paul et décharge celle Jacques du même montant. Bref, vous l’aurez compris, l’application suit les dépenses et vous permet constamment de suivre leur évolution.

Google Lens, le traducteur de poche

« Si seulement j’avais fait allemand LV2… » telle est la phrase que nombreux touristes prononcent chaque année en s’asseyant à la table d’un restaurant et en constatant que la carte est entièrement en allemand (ou toute autre langue) sans traduction. On aimerait bien commander, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière cet énigmatique « Sauerkraut mit Pilz » et bien avec Google Lens : vous saurez tout en un clic.

Il suffit d’ouvrir l’application, de se rendre dans l’onglet traduction et de survoler le texte pour voir la version française ! (On a pris l’exemple des cartes de restaurant, mais ça marche avec tout).

« Oh bah ça se tente non ? »

Nous parlions déjà de cette application lorsque nous abordions les 10 astuces Google qui vont changer la vie des étudiants

Bring, l’application pour les vacances et bien plus encore

Durant des voyages de plusieurs jours, il arrive généralement un moment où il faut aller faire des courses et parfois le groupe se divise en 2 équipes :

Ceux qui se lèvent tôt et vont faire les courses,

Ceux qui dorment.

C’est à ce moment-là que Bring! entre en jeu. Il s’agit d’une liste de course partagée à laquelle vous pourrez ajouter ou retirer des produits.

Imaginez donc les deux fameux groupes. Le premier est parti de bonne heure pour aller faire les courses, mais une personne restée à l’appartement se rend compte qu’il manque du lait et que ça ne fait pas partie de la liste de course : il peut le rajouter en un clic.

Simple, efficace : il ne reste plus qu’à entrer la dépense dans le tricount et tout sera en règle.