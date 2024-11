Cette application va résoudre le problème des inégalités homme/femme, en répartissant les tâches quotidiennes

Bon, on avoue : on est peut-être un peu optimiste. Pourtant, cette application qui vient tout droit de Suède pourrait bien aider à équilibrer la gestion des tâches au quotidien, mieux répartir les responsabilités et ainsi limiter les conflits et les injustices !

L’inégalité entre homme et femme dans la répartition des tâches ménagères reste un sujet brûlant. Malgré une prise de conscience de plus en plus importante, de nombreuses études montrent que les femmes continuent de porter une charge disproportionnée dans la gestion du foyer, et dans les responsabilités familiales. C’est dans ce contexte qu’un couple suédois a eu l’idée de mettre au point une application innovante, conçue pour « rendre visible l’invisible », et permettre de mieux organiser les tâches d’une famille ou d’une colocation.

Une réponse technologique à un problème sociétal

L’objectif de cette application, appelée « Accord », est simple : sensibiliser et équilibrer. Elle repose sur une inteface simple et intuitive, qui permet à chaque membre du foyer de visualiser, planifier et suivre la réalisation des tâches domestiques. Il peut s’agir de la vaisselle, la lessive, la gestion des courses, ou encore le ménage.

La particularité de l’application réside dans son algorithme capable d’analyser la répartition des tâches pour mettre en avant les déséquilibres. Ainsi, si une personne se retrouve régulièrement avec une part plus importante de responsabilités, l’application la souligne, et suggère des ajustements.

L’application permet de mieux répartir les tâches du quotidien

L’application va plus loin que les simples tâches ménagères

Au-delà de la simple question du ménage, Accord permet d’organiser et répartir de nombreuses responsabilités du quotidien. Il peut s’agir de la gestion des rendez-vous médicaux, l’aide aux devoirs des enfants, ou encore la planification des activités familiales. Ces différents aspects sont souvent source d’une charge mentale importante, en particulier pour les femmes.

Enfin, l’application propose des fonctionnalités collaboratives telles que des discussions de groupe ou des sondages pour décider collectivement des priorités. Bien plus qu’une simple application d’organisation, elle peut véritablement jouer un rôle en encourageant le partage et la communication.

Pas exclusive aux familles, cette application s’adaptera sans difficulté aux couples, aux colocations ou encore aux familles élargies. Pratique non ?

Rendre la société plus égalitaire

Derrière la simple gestion des tâches ménagères, Accord contribue, en réalité, à une démarche plus large contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle offre ainsi un moyen concret de rééquilibrer les responsabilités relatives au quotidien des familles, tout en dépassant des habitudes parfois inégalitaires.