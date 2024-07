Devez-vous télécharger des applications « anti-moustique » cet été ?

L’été est enfin là et les week-ends passés sur la terrasse aussi. Mais vos soirées risquent d’être gâchées par des moustiques et vous pourriez être tentés de télécharger des applications pour les éloigner : fonctionnent-elles ?

Citronnelle et produit anti-moustique : vous avez tout tenté pour éloigner ses nuisibles et vous vous êtes sûrement tourné vers l’App Store (ou le Play Store) pour trouver une application qui les repousserait.

Mais est-ce que cette méthode fonctionne réellement ? L’éloignement des moustiques n’est-il qu’un effet placebo ?

À lire aussi Évitez facilement les arnaques sur WhatsApp : 7 astuces incontournables

Sur le papier, le principe est on ne peut plus simple. Ces applications diffuseraient des ondes à basses fréquences que les femelles moustiques (celles qui piquent) assimileraient à des battements d’ailes de libellules (un prédateur) et les feraient partir de peur…

Ou à un moustique mâle, ce qui aurait aussi pour effet de les éloigner étant donné que les moustiques ne s’accouplent qu’une fois dans leur vie.

À lire aussi Vos films et jeux en ligne ne vous appartiennent pas : l’arnaque légale des sites de streaming

Une application inutile ?

Comme le rapporte l’Inserm, il n’existe aucune preuve scientifique que ces applications aient une quelconque efficacité… Pire, elle pourrait même pousser certains utilisateurs à relâcher leur méfiance et à négliger les gestes de protection contre les moustiques.

Si en France (métropolitaine), les risques sont relativement faibles et ne vous causeront que quelques boutons dérangeants, le moustique reste le plus grand prédateur pour l’Homme avec plus de 800 000 victimes par an dans le monde…

#Santé | Avec l’arrivée des beaux jours et le temps humide depuis quelques mois, le climat favorise la propagation du moustique tigre. 🦟

👉Découvrez quelques gestes simples et efficaces qui permettront de supprimer leurs lieux de ponte sur notre site https://t.co/rYNuyazt4e pic.twitter.com/9CBCw1pCFr — Préfet des Hauts-de-Seine 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet92) June 25, 2024

Et en cette période de vacances, où de nombreuses personnes partiront au soleil dans des coins tropicaux, il est plus qu’important de rappeler que ce type d’application n’est pas une protection sûre et que vous ne devez pas vous reposer sur elles pour ne pas être piqué.