Steam : jouer à vos jeux PC sur smartphone, c’est possible grâce à cette application gratuite

Vous avez toujours rêvé de jouer à Counter Strike 2, Elden Ring ou encore F1 23 depuis votre smartphone ? Cette application mobile Steam devrait vous donner le sourire.

Comme on a pu le voir ces derniers temps, les consoles de jeux portables de type Steam Deck ou Nintendo Switch ont la cote en ce moment. Mais avant de sortir votre chéquier pour acheter l’une d’entre elles, saviez-vous qu’il était possible de retrouver le catalogue de jeux Steam directement sur votre smartphone, via une application gratuite ? On vous explique comment faire.

Quels sont les prérequis pour jouer à des jeux Steam sur smartphone ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’est pas bien compliqué d’appairer son smartphone à un ordinateur pour y retrouver tous ses jeux avec la même qualité graphique que sur PC. Et pour cause, il n’y a que 4 prérequis pour y parvenir :

Avoir un smartphone avec l’application Steam Link ,

, un PC avec l’application de bureau Steam ,

, un ou plusieurs jeux Steam déjà installés sur l’ordinateur,

déjà installés sur l’ordinateur, un réseau Wi-Fi.

Configurer les applis Steam sur PC et mobile

Pour pouvoir jouer à tous vos jeux préférés où que vous vous trouviez dans la maison, il vous suffira de suivre quelques étapes très simples :

Tout d’abord, recherchez et installez sur votre ordinateur tous les jeux que vous souhaitez diffuser sur smartphone .

. Téléchargez ensuite l’appli Steam Link sur votre téléphone depuis l’App Store ou le Google Play Store.

Une fois que vos installations seront terminées, il vous restera à configurer les jeux en streaming sur votre PC pour les diffuser sur Steam Link. L’opération se résume en 4 grandes étapes :

Ouvrez Steam Link, puis appuyez sur Autoriser et Commencer . L’application va alors rechercher les appareils connectés à Steam sur votre réseau Wi-Fi.

et . L’application va alors rechercher les appareils connectés à Steam sur votre réseau Wi-Fi. Dès que Steam Link aura identifié le PC « diffuseur », appuyez dessus .

. Par la suite, rendez-vous sur l’appli de bureau Steam (PC) puis cliquez sur les Paramètres / Lecture à distance / Associer le Steam Link .

(PC) puis cliquez sur les / / . Vous recevrez un code PIN sur votre smartphone : entrez-le sur votre ordinateur, puis cliquez sur Confirmer et attendez la fin du test de connexion.

Concentration ultime

Connecter les appareils entre eux, et profiter de la magie de Steam Link

Lorsque vous aurez terminé les étapes précédentes, vous pourrez coupler Steam Link à votre PC et jouer à vos jeux favoris directement sur votre smartphone. Pour cela, il vous suffira :

D’ouvrir l’appli, où vous pourrez voir l’ordinateur auquel Steam Link est appairé , ainsi que la qualité du réseau et le contrôleur utilisé,

, ainsi que la qualité du réseau et le contrôleur utilisé, D’appuyer sur Commencer à jouer . L’application affichera alors la bibliothèque Steam en mode « Big Picture » sur votre mobile.

. L’application affichera alors la sur votre mobile. De sélectionner un jeu, puis d’appuyer sur Jouer.

Et enfin, si vous souhaitez changer d’ordinateur via Steam Link :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de l’appli mobile , puis ouvrez les Paramètres .

, puis ouvrez les . Sélectionnez ensuite Ordinateur, puis appuyez sur Nouvelle analyse pour détecter un autre appareil. Il ne vous restera plus qu’à choisir le PC de votre choix.

On n’a pas tous les mêmes dilemmes dans la vie…

Grâce à cette application développée par Valve (l’éditeur de Steam), vous pourrez donc jouer à tous vos jeux PC partout dans la maison. Et en plus de cela, ils fonctionneront aussi bien sur votre smartphone que sur une tour gaming, peu importe sa puissance, car tout réside dans la diffusion en Wi-Fi. Alors que demander de mieux ?