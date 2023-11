Google : devez-vous supprimer ces 2 applications d’urgence si vous possédez un Samsung ?

Gros coup de pression sur les utilisateurs de smartphones Samsung, qui ont été priés par Google de désinstaller deux applications potentiellement « dangereuses ».

On le sait, Google est toujours très à cheval sur sa politique de sécurité pour éviter les piratages informatiques. Et quand le géant américain vous envoie un message d’alerte pour désinstaller deux applications en urgence, il y a de quoi se faire du souci.

C’est justement la mésaventure qui est arrivée aux utilisateurs de smartphones Samsung il y a quelques jours. Pourtant, il ne s’agirait que d’une erreur…

Deux applications Samsung au cœur du problème, d’après Google

Mieux vaut ne pas être cardiaque quand on possède un smartphone Samsung, car Google n’hésite pas à faire monter le pouls avec ses messages d’alerte. Et la société de la Silicon Valley nous l’a bien montré, la semaine dernière, en nous demandant de supprimer deux applications dans les plus brefs délais.

A priori, il s’agissait donc de Google Messages – remplaçante de Samsung Message – et de Samsung Wallet qui étaient listées comme « dangereuses » par Google. Et pour bien le faire comprendre, la firme américaine a carrément fait apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que « l’application représente un risque » et qu’il faut la supprimer au plus vite.

Mais après coup, elle est revenue sur ce signalement qui n’était qu’une fausse alerte. De quoi soulager bon nombre d’utilisateurs en panique.

On dirait bien que Google aime jouer avec les nerfs de ses utilisateurs

Play Protect finalement mise en cause, les utilisateurs rassurés

L’origine de ce problème viendrait donc de Play Protect, la plateforme de protection des applications, qui a pour rôle de signaler les applis défaillantes et malveillantes. Ce qui peut être le cas des programmes pré-installés sur les appareils Android.

Le phénomène de marquage d’un appareil comme application nuisible avec une fenêtre contextuelle lors de l’utilisation de l’application Samsung Messages était dû à une panne temporaire du serveur Google. Il a maintenant été restauré et peut être utilisé normalement. Samsung

Selon Samsung, le dysfonctionnement de Play Protect causé par une « défaillance temporaire du serveur de Google » aurait donc été résolu. Signe qu’il n’y a plus rien à craindre, et que l’on peut conserver les applis Google Messages et Samsung Wallet en ayant l’esprit léger. Même si (presque) personne ne les utilise…

Ouf… c’était une fausse alerte de Google.

Quoi qu’il en soit, cette petite affaire ne devrait pas arranger le cas de Google, qui risque déjà gros avec le « méga procès » qui se tient depuis septembre dernier. À partir de maintenant, chacun de ses faits et gestes est scruté à la loupe.