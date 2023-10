L’appli de la CAF refuse de fonctionner ? Les solutions pour résoudre le problème et rester calme

Les bugs de l’appli et du site de la CAF sont monnaie courante depuis quelque temps, et mieux vaut s’armer de patience lorsqu’ils se manifestent…

En effet, la Caisse d’Allocations Familiales est une cible de choix pour les hackers malveillants (black hats) qui tentent par tous les moyens de s’infiltrer sur l’appli ou sur le site afin de récupérer des données confidentielles. Et lorsqu’une faille est détectée, la CAF se voit contrainte de fermer ses services pour protéger ses bénéficiaires d’une éventuelle cyberattaque, même s’ils sont équipés d’un antivirus.

Mais l’inaccessibilité du site ou de l’appli de la CAF peut s’avérer embêtante à bien des égards, notamment lorsqu’il faut transmettre des documents en urgence. Et on voit déjà la goutte de sueur couler doucement sur votre front, mais rassurez-vous : il y a plusieurs moyens d’accéder à l’appli et aux services de la Caisse d’Allocations Familiales, même lorsque le site est en maintenance. On vous explique tout.

A lire aussi Comment garder ses données privées et sécurisées contre les pirates informatiques ?

Pannes récurrentes sur le site et l’appli de la CAF ? Plusieurs raisons qui expliquent ce problème

Se connecter à l’appli ou au site de la CAF n’est jamais une partie de plaisir, surtout pour les phobiques des tâches administratives. Et cela peut même virer au cauchemar quand le site refuse de fonctionner (on exagère à peine).

Dans la plupart des cas, ce problème se manifeste lorsque l’on souhaite se connecter sur son espace personnel. Et cela s’explique en grande partie par la mise en place d’un nouveau système d’identification, qui a remplacé les numéros d’allocataires par les numéros de sécurité sociale.

En voilà un sacré casse-tête pour les développeurs du site de la CAF

Seulement voilà : ce changement en apparence anecdotique s’est vite transformé en un véritable bourbier pour les développeurs du site et de l’appli, puisqu’il a causé de nombreux bugs de « jeunesse » qui ont mélangé les comptes des bénéficiaires. Si bien que certains allocataires se sont carrément retrouvés avec les informations d’autres utilisateurs sans le savoir. Les développeurs auraient sans doute mieux fait de prendre exemple sur WhatsApp et sa nouvelle méthode d’authentification…

Cet incident a logiquement poussé la CAF à augmenter la fréquence des procédures de maintenance sur son site Web. Et donc, à empêcher volontairement les bénéficiaires d’y accéder pendant une durée indéterminée. Pour en avoir le cœur net, il suffit généralement de se rendre sur le compte X des Allocations Familiales qui poste un tweet lorsque le site est temporairement fermé. Sinon, vous verrez apparaître le message suivant après votre tentative de connexion : « le site des Allocations familiales est en maintenance. Merci de bien vouloir vous reconnecter ultérieurement ».

#cybermois #phishing 🎣



✅Toujours vérifier l'expéditeur du mail

✅Sur internet, se fier exclusivement à https://t.co/wUfEnpV5Il

✅Etre prudent avant de communiquer des infos personnelles



Pour savoir comment s'en protéger, la Caf Décrypte le phishing et les arnaques en ligne. pic.twitter.com/63vFrTW7QL — Allocations Familiales (@cnaf_actus) October 12, 2023

Que faire lorsqu’on ne peut pas se connecter sur l’appli ou le site de la CAF ?

La majeure partie du temps, mieux vaut attendre quelques heures et essayer de se connecter à nouveau plus tard. Cela limite ainsi le nombre d’utilisateurs qui tentent de se connecter simultanément à l’appli ou au site de la CAF, et qui ne font que ralentir la procédure en agissant ainsi.

L’attente est généralement assez courte, puisqu’elle ne dure pas plus d’une heure dans la grande majorité des cas. Mais il peut parfois arriver que la maintenance s’éternise, comme c’était le cas en juin 2022 avec la fermeture du site pendant plus d’une journée. Quoi qu’il en soit, cela finit toujours par revenir dans l’ordre tôt ou tard.

Cela peut encore durer longtemps…

Et si vous devez accéder à votre compte allocataire en urgence, on vous conseille de vous rendre dans une agence CAF proche de chez vous ou de contacter un interlocuteur par téléphone ou par mail. Pour rappel : la CAF est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

N’oubliez pas non plus de modifier régulièrement votre mot de passe et de vérifier les coordonnées de votre espace personnel. On n’est jamais trop prudents.