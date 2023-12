Apple Watch interdite et réparations impossibles : la fin d’année catastrophique d’Apple

Apple entame les fêtes avec une bien mauvaise nouvelle pour ses clients : l’Apple Watch series 9 et l’Ultra 2 vont être retirées du marché le 24 décembre… En cause ? Un vol de brevet.

Alors que l’Apple Watch Ultra 2 et l’Apple Watch series 9 sont sorties il y a un peu moins de quatre mois, la firme de Cupertino retire déjà ces modèles de la vente… Derrière cette mauvaise nouvelle se cache Masimo – une autre société de montres connectées – qui accuse Apple de lui avoir volé un brevet.

Apple aurait volé un brevet pour ses dernières montres connectées

Dans ses dernières montres connectées, Apple a intégré une mesure de l’oxygène à ses fonctionnalités de santé. Concrètement, cette mesure permet de savoir si vous recevez suffisamment d’oxygène (à titre indicatif : une bonne mesure se trouve entre 90% – 100%), et sert surtout aux personnes pratiquant l’alpinisme – ou du moins les activités en altitude.

Pour obtenir cette mesure, Apple utilisait donc un nouveau système permettant de capter le spO2 ou « la saturation pulsée en oxygène » qui serait apparemment calquée sur celui breveté par Masimo…

Comme le rapportent Bloomberg et The Verge, Masimo aurait alors déposé plainte auprès du District central de Californie et auprès de l’ITC (International Trade Commission) et c’est pour cette raison qu’Apple a pris la décision de retirer ses deux modèles de la vente.

Apple officially stops selling its latest Apple Watches online https://t.co/lLaQrqgFo1 — The Verge (@verge) December 21, 2023

Des réparations impossibles pour les autres Apple Watch

Même s’il n’y a que les Apple Series 9 et Ultra 2 qui sont visées par l’interdiction d’importation, d’autres modèles subiront les conséquences du manque de matériaux…

Ainsi, tous les modèles hors garantie comme ceux avant la Series 6 ne pourront plus être réparés… La firme de Cupertino a d’ores et déjà annoncé qu’elle communiquerait lorsque les remplacements de pièces seront à nouveau possible pour ces modèles. En attendant, il faudra être vigilant avec votre montre.

Quel recours pour Apple ?

Tout comme le rappel le porte-parole d’Apple pour 9to5Mac :

« Apple va mettre en œuvre une série d’options juridiques et techniques pour garantir la disponibilité de l’Apple Watch » Nikki Rothberg, porte-parole d’Apple.

En clair, Apple a toujours la possibilité d’enlever le capteur à oxygène de ses montres et de les commercialiser sans ou pourrait trouver un accord financier avec Masimo pour le conserver.

Si Apple est sûr de son innocence, la firme peut également aller jusqu’au procès ou espérer un véto présidentiel de Joe Biden. En effet, le président peut s’opposer à une interdiction : une grâce rarissime qu’Apple avait déjà obtenue en 2013 après une interdiction d’importation de l’iPhone 4.

Il est peut-être là, le sauveteur des Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Dans tous les cas, les Apple Watch series 9 et Ultra 2 ont été retirées de la vente en ligne aux États-Unis le 21 décembre, et quitteront les points de vente physique le 24 décembre.