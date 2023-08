Apple Watch Series X : quelles nouveautés attendre de la future montre connectée ?

Pour les dix ans de l’Apple Watch, la marque à la Pomme a décidé de frapper un grand coup. La Series X prévue pour 2024 devrait proposer un tout nouveau design et des caractéristiques inédites pour améliorer le confort de l’utilisateur.

Depuis 2014, date à laquelle le premier modèle d’Apple Watch a vu le jour, la firme de Cupertino a toujours proposé une nouvelle version de sa montre chaque année, au début de l’automne. En septembre 2023, l’entreprise va présenter l’Apple Watch Series 9 sur laquelle elle n’a pas pris trop de risques, et pour cause : elle préfère attendre l’année prochaine. Elle a pris cette décision, car elle souhaite frapper un grand coup sur le marché des montres connectées pour fêter les dix ans de son produit.

Un nouveau design pour l’Apple Watch Series X

Lorsque l’iPhone X a vu le jour en 2017, dix ans après la sortie de la première version de l’iPhone, Apple avait fait le pari d’un changement de design qui avait porté ses fruits. Selon les informations de Bloomberg, la société dirigée par Tim Cook envisagerait de proposer ce même type de modification pour l’Apple Watch X prévu pour septembre ou octobre 2024.

Les ingénieurs de la marque à la Pomme travailleraient sur la création d’un design plus fin pour son cadran, ainsi que pour ses bracelets. Ces derniers ont toujours été compatibles avec toutes les générations d’Apple Watch, ce qui permettait aux utilisateurs de retirer le bracelet de leurs montres d’anciennes générations pour les utiliser sur leur nouvelle acquisition.

Pour la Series X, Apple envisagerait de modifier l’attache des bracelets, qui selon les concepteurs, prend de plus en plus de place sur la montre, empêchant d’affiner le design du produit. L’entreprise envisage quelque chose d’encore plus discret, qui permettrait de clipser le bracelet, au lieu de l’enrouler autour d’un Band Clip comme c’est le cas actuellement. Une solution magnétique est ainsi envisagée, mais sa solidité pourrait bien être remise en question.

Sur l’Apple Watch Series 8 et toutes les précédentes montres connectées, les Band Clips permettent de changer de bracelets à sa guise.

De nouvelles caractéristiques pour l’Apple Watch Series X

Si cette modification majeure venait à être confirmée, les utilisateurs d’Apple seraient contraints d’acheter de nouveaux bracelets pour remplacer les anciens. Une annonce qui pourrait ne pas faire plaisir aux fans de longue date qui n’ont pas hésité à collectionner moult bracelets.

Apple pourrait ainsi envisager de proposer sa solution magnétique, mais aussi de conserver ses Band Clips, via un système ingénieux, et ainsi permettre à ses utilisateurs de conserver les anciens.

Outre le changement de design, Apple procédera comme à son habitude à une mise à jour logicielle. Un écran microLED est prévu pour faire fonctionner la Series X au lieu de l’écran OLED utilisé depuis quelques années. Grâce au changement de design prévu, la firme de Cupertino envisage de placer une plus grande batterie dans sa montre connectée, permettant à ses utilisateurs de bénéficier d’une plus grande autonomie.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre un an avant de savoir officiellement si l’ensemble de ces nouveautés seront bien présentes sur l’Apple Watch Series X. et si Apple fêtera dignement le dixième anniversaire de sa smartwatch !