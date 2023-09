Apple Watch : le strict minimum.. sauf pour l’environnement !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle Apple Watch ne nous aura pas fait bondir de notre siège par ses nouvelles fonctionnalités. On devra se consoler avec une empreinte carbone annoncée comme neutre, un pas encourageant vers un monde décarboné.

Nous y sommes ! Le rendez-vous traditionnel des aficionados de la marque à la pomme vient d’avoir lieu avec son lot de nouveautés. Sans surprise, les deux Apple Watch sont remplacées avec quelques améliorations mais aucune révolution.

Tim Cook a commencé par présenter la nouvelle Apple Watch sobrement appelée Series 9 puis deuxième génération de son pendant sportif : l’Apple Watch Ultra 2. Visuellement, mis à part un nouveau coloris Rose pour le modèle classique, difficile, voire impossible de discerner ces deux nouveaux modèles de la génération précédente. En revanche, on retrouve quelques améliorations techniques qui devraient permettre à ces deux stars de rester parmi les meilleures montres connectées du marché.

Ceux qui espéraient un nouveaux design devront se contenter d’un nouveau boîtier rose.

Un nouveau processeur pour l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2

Côté performance, les deux nouveaux modèles signés Apple auront droit au processeur S9 dont les performances devraient être 60% supérieures au processeur de la Series 8. Selon la marque, ce bond en avant du processeur permettrait un fonctionnement local du Neural Engine, et donc une utilisation de Siri locale, c’est-à-dire sans connexion internet nécessaire.

Les deux modèles auront également droit à un nouvel écran avec une meilleure luminosité, à savoir 2000 nits pour la Series 9 et 3000 (!) nits pour la Ultra 2. Les deux modèles seront également équipé d’une nouvelle puce Ultra Wide Band qui permet d’améliorer la recherche d’accessoires ou d’objets comme son iPhone par exemple.

Enfin, la montre pourra être contrôlée grâce à une nouvelle gestuelle : Double Tap. Il suffira de tapoter deux fois de suite son index et son pouce pour décrocher un appel, prendre une photo via son iPhone ou encore consulter les widgets de son cadran. Selon Apple, cette fonctionnalité utilise le Machine Learning et les capteurs de la montre comme le capteur de fréquence cardiaque, l’accéléromètre ou encore le gyroscope pour détecter avec précision les mouvements du poignets correspondant à ce geste précis. À noter que le « Double Tap » devrait également être utilisé pour contrôler le futur casque de réalité virtuelle Vision Pro.

Le Double Tap, la seule véritable nouveauté de l’Apple Watch millésime 2023

Cap sur le zéro carbone

Outre cette mise à jour discrète mais bienvenue de la gamme d’Apple Watch, le fabricant a mis l’accent sur l’aspect environnemental de ces nouvelles montres connectées. Et pour cause, Apple aurait grandement privilégié l’utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication de ses montres avec, par exemple, un boîtier en aluminium 100% recyclé pour la Series 9. Le fabricant a également indiqué avoir arrêté d’utiliser du cuir dans ses produits, et avoir réduit l’utilisation de plastique dans ses emballages.

Pour tendre vers l’objectif zéro carbone en 2030, Apple, qui a largement investi dans les énergies renouvelables, aurait réussi à doter ses nouvelles Apple Watch d’une empreinte carbone neutre. Si ces déclarations restent à vérifier, l’ambition environnementale de la marque à la pomme de bonne augure pour les années à venir.

Un prix inchangé pour l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra

Les deux montres seront disponibles dès le 22 septembre prochain, et sont affichées aux tarifs suivants :