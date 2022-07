Chaque année, les rumeurs s’accumulent au sujet de la nouvelle version de la célèbre montre connectée d’Apple. A l’automne 2022, c’est l’Apple Watch Series 8 qui fera son arrivée. Nous faisons donc le point sur les rumeurs qui entourent la dernière smartwatch de la marque à la pomme, ses fonctionnalités ainsi que sa date de sortie et son prix.

L’Apple Watch Series 8 devrait remplacer la Series 7 sortie le 15 Octobre 2021. Porte étendard des objets connectés de la firme de Cupertino, l’Apple Watch constitue une des références du marché des montres connectées. C’est pour ces raisons qu’elle est chaque année aussi attendue. Si l’Apple Watch Series 7 avait finalement apporté peu de changement par rapport à son ainée, qu’en est-il de la prochaine version ? Nous faisons le point avec vous sur les dernières rumeurs et prédictions la concernant.

2022 marquera-t-il l’arrivée d’une déclinaison « extrême » ?

En 2020, Apple avait élargi sa gamme en présentant, en plus de l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE, un modèle de milieu de gamme. Si depuis de nombreuses années se murmure la possibilité de sortie d’une Apple Watch plus robuste, les rumeurs se montrent de plus en plus insistantes concernant l’arrivée d’un troisième modèle plus grand et surtout résistant.

Mark Gurman, journaliste spécialiste d’Apple a décrit ce modèle comme dédié aux sports extrêmes avec notamment un boitier de 46 ou 47mm de diamètre dans un matériau plus solide que l’aluminium. Cette théorie concorde avec les récents propos de Ross Young, également connus pour ses rumeurs pertinentes à propos de produits Apple, qui avait évoqué un écran d’une diagonale de 50mm. Il se murmure que le design de la montre pourrait être revu pour présenter un aspect plus solide, contrastant avec le dessin tout en rondeur des Apple Watch actuelles.

Ce modèle devrait viser les références du marché des montres connectées dédiées au sport et à l’aventure en faisant concurrence aux montres connectées Garmin, Suunto ou encore Polar.

The iPhone Pro, iPad Pro, MacBook Pro, AirPods Pro — and soon the Apple Watch Pro? https://t.co/BNf0bDKWUd — Mark Gurman (@markgurman) July 10, 2022

Concernant l’appellation de la montre, pour l’instant rien d’officiel, mais plusieurs possibilités ont été évoquées comme Apple Watch Extreme, Apple Watch Explorer, Apple Watch Pro ou encore Apple Watch Max. Le prix, lui, devrait dépasser les 900 dollars.

Peu de changements techniques à l’horizon

Pour l’instant, peu de changements semblent prévus pour la prochaine Apple Watch, si ce n’est un potentiel nouvel écran encore plus grand que celui de l’Apple Watch Series 7.

Côté processeur, il semblait jusqu’ici qu’aucun changement n’aurait lieu. Mais Mark Gurman (encore lui) a évoqué le processeur S8 qui équiperait non seulement l’Apple Watch Series 8 mais aussi le modèle sportif et l’Apple Watch SE. Cette nouvelle puce permettrait une nette amélioration des performances de la montre et peut-être une meilleure gestion de la consommation électrique pour améliorer l’autonomie.

La prochaine Apple Watch devrait bénéficier d’un nouveau processeur et de nouveaux capteurs

De nouvelles fonctionnalités au programme ?

Comme nous l’avions évoqué il y a quelques jours, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch « Extrême » pourraient disposer d’un capteur de température corporelle capable de vous indiquer si vous avez de la fièvre ou non. A terme, ce capteur pourrait également permettre aux femmes de connaitre leur taux de fertilité et de savoir où elles en sont dans leur cycle menstruel. Cette nouveauté viendrait renforcer le positionnement santé de l’Apple Watch.

L’autonomie ayant toujours été l’un des points faibles de l’Apple Watch, Gurman indique qu’Apple travaillerait sur un mode « économie d’énergie » qui consisterait à mettre en suspend toutes les tâches de fond de la montre pour en optimiser l’utilisation de la batterie sans réduire l’accès aux fonctionnalités pour l’utilisateur.

Nouveau système d’exploitation ?

Enfin, l’Apple Watch Series 8 bénéficiera de la dernière mise à jour du système d’exploitation pour montre connectée d’Apple : WatchOS 9 que nous avions évoqué au mois de Juin. Cette nouvelle version de WatchOS mettra le sport à l’honneur avec une amélioration de l’application Exercice et permettra d’en savoir plus sur vos différentes phases de sommeil grâce à une application dédiée. Concernant la santé, une application réservée au suivi des prescriptions médicales sera inclue dans WatchOS 9 et vous aurez accès à un historique de votre fibrillation auriculaire. Pour l’aspect esthétique, WatchOS fera bénéficier votre Apple Watch de nouveaux cadrans aux styles différents.

Quelle autonomie pour la montre connectée Apple ? Mis à part le mode économie d’énergie, il semble que l’autonomie de la montre n’évolue pas et continue à osciller autour des 18 heures en utilisation normale. On peut cependant imaginer que le modèle « Extrême » disposera d’une batterie un peu plus grande.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée. Si les Apple Watch étaient chaque année dévoilées dans le courant du mois de Septembre, la dernière version a été présentée au public le 15 Octobre du fait de problèmes d’approvisionnement de certains composants. Il est aujourd’hui difficile de dire si Apple décidera de revenir à une présentation en Septembre ou préfèrera miser sur la continuité en dévoilant son modèle en Octobre 2022.

Concernant les tarifs, on imagine qu’ils évolueront peu par rapport à l’Apple Watch Series 7, ce qui donnerait :

Apple Watch « Extrême » : 900€

Apple Watch Series 8 : A partir de 429€

Apple Watch SE 2 : A partir de 300€

Reste à savoir si Apple laissera l’Apple Watch Series 3 au catalogue, cette dernière faisant office d’entrée de gamme du fabricant.

Quand l’Apple Watch Series 8 sortira-t-elle ? Aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment. En revanche, on estime qu’elle pourrait être présentée au mois de Septembre ou d’Octobre 2022. Quel sera le prix de l’Apple Watch Series 8 ? Il y a fort à parier que le prix de la nouvelle Apple Watch évolue peu par rapport à la Series 7. On estime son prix de base à 429€ et les différentes finitions avec notamment le boitier en acier inoxydable ou en titane pourraient approcher les 730€ voire plus. Est-ce que l’Apple Watch SE sera renouvelée ? Il semble que l’Apple Watch SE sera renouvelée et même améliorer en étant équipée d’un tout nouveau processeur à l’instar de l’Apple Watch Series 8. Quel sera le prix de l’Apple Watch « Extrême » ? Si elle sort cette année, l’Apple Watch conçue pour le sport devrait avoisiner les 900€. En revanche, cette version reste pour l’instant hypothétique.