La prochaine Apple Watch SE pourrait se passer d’un iPhone ?

Apple serait en train de développer une version de sa célèbre montre connectée Apple Watch SE pour les enfants : une idée qui permettrait de se passer d’un iPhone.

En 2021, 60% des enfants de 12 ans avaient obtenu leur premier smartphone (15% l’avaient même eu avant 10 ans) et cet âge ne cesse de réduire.

Et si les enfants peuvent alors s’en servir pour regarder des vidéos YouTube ou parler avec leurs amis, les parents l’utilisent généralement pour traquer leurs enfants. En effet, Apple a développé depuis maintenant plusieurs années un partage de position très efficace qui peut rassurer les parents lorsque leur enfant entre au collège.

C’est dans ce contexte qu’Apple serait en train de chercher une solution alternative : une nouvelle Apple Watch dédiée aux enfants.

A lire aussi Apple repousse (encore) la sortie de son IA !

Quelle est l’intérêt d’une Apple Watch SE pour enfant ?

L’information provient de Neowin qui estime qu’Apple chercherait à conquérir un nouveau marché : celui des enfants. Au-delà de l’aspect financier, une telle opération implique forcément deux grandes nouveautés pour les montres connectées de la firme de Cupertino :

Des nouveaux matériaux : si le but est de conquérir un marché d’enfant, les montres doivent être plus solides (potentiellement en plastique) et à l’épreuve des chocs.

: si le but est de conquérir un marché d’enfant, les montres doivent être plus solides (potentiellement en plastique) et à l’épreuve des chocs. Une indépendance totale : ça serait LA grande nouveauté ! Si la montre doit être une alternative au smartphone, il faut alors qu’Apple développe un système pour rendre sa montre indépendante d’un iPhone.

Aujourd’hui, quiconque veut acheter une montre connectée d’Apple doit obligatoirement la lier à un iPhone. Le développement d’une montre connectée autonome (ou appairable avec d’autres systèmes d’exploitation) serait une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui ne possèdent pas iOS, mais souhaitent tout de même s’acheter une Apple Watch.

A first look at the plastic Apple Watch SE!! pic.twitter.com/jhJ7xyRfma — zell (@zellzoidesigns) August 5, 2024

L’Union européenne derrière ce projet ?

Si vous suivez l’actualité d’Apple, il ne vous aura pas échappé que le groupe dirigé par Tim Cook est régulièrement la cible de l’Union européenne. Que ce soit pour l’abandon du port lightning ou son magasin d’application, la firme de Cupertino est fréquemment sanctionnée.

Et pour cause, le DMA (Digital Market Acts) tente de réguler les marchés du numérique : ce qui implique les situations de monopoles et l’enfermement technologique. A ce titre, les montres connectées Apple sont un cas d’école.

En effet, comme il est obligatoire d’avoir un iPhone pour avoir une Apple Watch, les utilisateurs d’iPhone sont donc incités à prendre la montre de la marque (pour profiter de l’interconnexion entre les deux appareils) et une fois qu’ils changent de smartphone, ils sont alors obligés de reprendre un iPhone pour ne pas perdre toute l’utilité de leur montre connectée…

Toutefois, rien n’indique que l’UE est bel et bien derrière ce potentiel changement et rien n’indique non plus, si changement il y a, qu’il sera présent sur tous les modèles d’Apple Watch.