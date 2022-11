La fabrication de l’Apple Watch ne coûte que 136 dollars en tout !

Enfin pas tout à fait. Si l’on ne compte que le prix de ses composants, une Apple Watch Series 6 vendue 399$ ne contient que 93 dollars de composants électroniques. Soit environ 90 euros. Rajoutez à cela le transport et la main d’œuvre pour l’assemblage des éléments et on obtient les 136 dollars… et l’énorme marge de la Pomme ! 😉

Selon les calculs du cabinet d’expertise Counterpoint Technologiy Market Research, spécialiste de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l’industrie de technologie, médias et télécommunications, le modèle de l’Apple Watch series 6, sortie en 2020, rapporterait une marge de 66%. Le prix total de ses composants n’excèderait pas 93 dollars. Un premier rapport du cabinet d’études IHS avait été publié en 2015 et révélait que les composants de l’Apple Watch Sport ne coutaient que 83 dollars pour une smartwatch vendue à 349 dollars. Contrairement à l’idée reçue, la main d’œuvre ne pèse pas très lourd dans l’addition de l’Apple Watch. Pour fabriquer une de ses montres et la tester, la firme de Cupertino ne dépenserait que 6,8 dollars au total par produit !

Les énormes marges signées Apple

Évidemment, l’Apple Watch ne coute pas seulement 93 dollars (!), car il faut évidemment prendre en compte les frais de marketing, de R&D, de développement du logiciel et des licences, de production, de distribution et d’acheminement… mais la marge reste tout de même confortable pour Apple, champion des profits une fois encore. Dans le cas de l’iPhone (dont les composants coûtent 200 dollars) vendu 650 dollars par exemple, la marge brute d’Apple n’est pas de 69 %, mais plutôt de 41,5%, selon les analystes du Crédit Suisse.

Des prix dérisoires pour un produit de luxe

Parmi le coût des composants dévoilé, on notera que l’élément le plus cher de la montre connectée d’Apple est son processeur avec la puce S6 SIP, la RAM et la mémoire, estimé à 32,25 dollars par Counterpoint. Un prix en légère hausse par rapport à 2015, pour les puces fabriquées par la marque à la pomme. Ces mêmes puces qui leur permettent de faire une sacrée économie, en évitant de les acheter chez les concurrents, comme ils ont pu le faire dans le passé avec les puces Intel. L’écran OLED est estimée à 17,95 dollars et 18 dollars pour le revêtement de la smartwatch. La batterie et le système de charge eux ne couteraient à Apple que 8 dollars par exemple…