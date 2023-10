Apple Watch : certaines montres deviennent obsolètes, même celle à 18 000 €

Les produits Apple deviennent obsolètes avec le temps et depuis fin septembre, une liste de montres connectées de la marque à la pomme ont rejoint la longue liste des appareils qui ne recevront plus de mises à jour ou de réparations.

La marque à la pomme vient d’ajouter une ligne à sa liste de produit qui seront considérés comme obsolètes à partir du 30 septembre 2023. Pour rappel, on retrouve déjà des ordinateurs portables comme le MacBook 13 pouces de fin 2007 ou le MacBook Pro 17 pouces de 2009. Apple vient d’y ajouter :

« Les produits obsolètes incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans. » Support Apple

Ce qui signifie que les premières Apple Watch et surtout l’Apple Watch Edition à 18 000 € sont dorénavant obsolètes…

Une Apple Watch obsolète est-elle inutilisable ?

Sur le principe, vous pourrez toujours utiliser votre Apple Watch même après avoir été considérée comme un modèle obsolète par la marque.

Les seules contraintes qui viendront s’ajouter sont que :

Vous ne bénéficierez pas des dernières mises à jour système .

. Vous ne pourrez plus la faire réparer chez Apple et les pièces de rechanges ne seront plus produites…

Vous l’aurez compris, il vous suffit de ne pas abimer votre montre pour la garder suffisamment longtemps.

La seule véritable façon de protéger son Apple Watch obsolète.

L’Apple Watch à 18 000 € : un objet de luxe à la vie plutôt courte

Si l’on peut comprendre qu’Apple finisse par abandonner l’Apple Watch 0 qui a déjà quasiment 10 ans et qui ne coûtait « que » 399 € à sa sortie, il semble un peu plus difficile de voir la marque bazarder sa montre à 18 000 € au bout de 7 ans…

Apple n’a pas communiqué le nombre de ventes de ce modèle à travers le monde, mais il nous semble que quand on lâche le prix d’une voiture dans une montre : le client pourrait au moins être assuré que l’entretien de sa montre sera possible pendant plus d’une décennie…

Le seul moyen de réparer une Apple Watch obsolète : en racheter une neuve.

Si l’on se base sur une marque comme Blancpain – un horloger de luxe dont les montres atteignent aussi des prix mirobolants – la marque assure un SAV gratuit pour les 2 premières années et un entretien payant sur les années qui suivent. Le but étant de « transmettre l’objet de génération en génération » et à quasiment 20 000 € la montre en or 18 carats : on préférerait la voir dans l’héritage plutôt qu’à la poubelle…