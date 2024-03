Lier une Apple Watch à un smartphone Android : ce projet avorté d’Apple va-t-il renaître en Europe ?

Apple aurait travaillé sur une montre connectée compatible avec Android avant de l’abandonner… On vous explique ici pourquoi et comment ce projet pourrait bien être à nouveau d’actualité.

Vous avez un smartphone Android (au hasard un Samsung) et voulez investir dans une Apple Watch ? Dommage pour vous, les montres de la firme de Cupertino ne peuvent être liées qu’avec des iPhone… Véritable crève cœur pour certains utilisateurs, la marque à la pomme avait tout de même envisagé de créer une montre qui sortirait de son écosystème ultra-fermé avant de l’abandonner…

Il ne faut toutefois pas désespérer, car l’Europe et les États-Unis pourraient bien faire renaître ce projet.

Sur le papier, et comme rapporté par 9to5Mac, cet abandon serait dû à « des limitations techniques » une affirmation qui vient s’ajouter à celle de Bloomberg qui, via le reporter Mark Gurman, estimait qu’il pourrait également s’agir de « considérations commerciales ».

Ce projet refait surface aujourd’hui, car Apple est actuellement assailli de tous les côtés par différentes instances. Que ce soit en Europe ou États-Unis, la firme de Cupertino fait face à différentes attaques concernant ses multiples situations de monopole.

Et c’est pour se défendre de cette accusation qu’Apple a expliqué avoir entamé le développement d’une montre connectée compatible avec Android, mais ce serait retrouver dans l’impossibilité de le faire.

