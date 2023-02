En septembre 2022, Apple a présenté la nouvelle génération de sa montre connectée, à savoir l’Apple Watch 8. Pourtant, les deux précédents modèles ont encore de sérieux arguments à faire valoir pour un prix plus raisonnable. Pour savoir laquelle vous devez choisir, nous avons comparé dans cet article l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch 7. C’est parti.

Fiches Techniques : Caractéristiques Apple Watch 7 vs Apple Watch 6

Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Taille du boîtier 41 mm ou 45 mm 40 mm ou 44 mm Matériau Aluminium, Acier Inoxydable ou Titane Aluminium, Acier Inoxydable ou Titane Technologie d’affichage OLED Retina Always-on-display OLED Retina Always-on-display Résolution 352×430 (41mm) 324×394 (40mm) Type de modèle GPS ou GPS + Cellular GPS ou GPS + Cellular Processeur S7 S6 Stockage 32 Go 32 Go Connectivité WiFi, Bluetooth, capteurs U1 et W3, 4G en option WiFi, Bluetooth, capteurs U1 et W3, 4G en option Appels d’urgence Oui Oui Capteur de fréquence cardiaque Oui Oui Oxygène dans le sang Oui Oui GPS Oui Oui Boussole Oui Oui Altimètre Oui Oui Autonomie Jusqu’à 18 heures avec charge rapide Jusqu’à 18 heures Compatibilité iPhone seulement iPhone seulement

Design : Apple Watch 7 vs Apple Watch 6

Légèrement incurvé, l’écran de la Series 7 s’intègre encore mieux au boîtier

Depuis le lancement de l’Apple Watch, la firme de Cupertino a toujours misé sur la continuité de son design. C’est particulièrement flagrant lorsque l’on met côte à côte l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch Series 7. Elles arborent en effet un dessin et des proportions très similaires.

Pourtant, à y regarder de plus près, on verra quelques subtiles différences. D’abord, l’Apple Watch 7 est équipée d’un boîtier plus grand d’un millimètre, ce qui lui permet de recevoir un écran un peu plus grand. D’autre part, les angles de la montre sont légèrement plus arrondis, lui apportant une touche de légèreté bienvenue.

Enfin si les modèles en Acier et en Titane sont de même couleur sur la Series 6 et la Series 7, les modèles en aluminium sont disponibles avec des couleurs totalement différentes d’une génération à l’autre.

Autant le dire clairement, les différents en termes de design entre les deux modèles sont trop subtiles pour être un véritable critère de choix. En revanche, les personnes ayant des petits poignets pourront préférer le diamètre plus contenu de l’Apple Watch 6.

Ecran : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

En comparaison à la Series 7 l’écran de la Series 6 paraît vraiment petit !

C’est sans doute le point qui différencie le plus l’Apple Watch 7 de l’Apple Watch 6. Le modèle le plus récent comporte en effet quasiment 20% de surface d’écran supplémentaire par rapport à son ainée. Côté technologie, les deux écrans sont de type Retina OLED avec la fonction Always-on-display. Lumineux et très contrastés, ils proposent tous les deux un affichage flatteur.

Ici, l’avantage à l’Apple Watch Series 7. Si les deux écrans sont de même qualité, la plus grande taille de celui de la Series 7 est un réel avantage au quotidien.

Robustesse et fabrication : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

Les Apple Watch Series 6 et Series 7 sont toutes les deux étanches à 50 mètres

La Series 6 et la Series 7 proposent toutes les deux une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, la Series 7 a néanmoins été améliorée en termes de résistance et de solidité. Spécifiée « IP6X », elle est totalement étanche à la poussière. Un avantage indéniable si vous vous trouvez régulièrement dans des environnements poussiéreux. Enfin, le verre cristal qui recouvre l’écran des modèles en acier et en titane a été épaissi de 50%.

L’Apple Watch Series 7 est clairement plus résistance que son ainée, en particulier en version Acier Inoxydable ou Titane. Totalement étanche à la poussière, elle sera également moins susceptible de se casser en cas de choc. Un détail important pour un objet que l’on porte tous les jours.

Performances : Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

Malgré une appellation différente, la puce S7 est quasiment identique à la puce S6

En comparant les fiches techniques des deux modèles, on constate qu’elles sont quasiment identiques. On y retrouve les mêmes capteurs et les mêmes fonctionnalités. Côté processeur, sous les noms S6 et S7 se cachent la même puce. Un modèle à double cœur de 64 bits intégrant 32 Gb de stockage. C’est d’ailleurs cette même puce qui équipe la toute dernière montre connectée d’Apple ainsi que la nouvelle Apple Watch Ultra sous le nom de S8. Chaque version est simplement optimisée en fonction de certains paramètres comme la taille de l’écran.

Ici, aucune différence entre l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch 7. Les deux modèles sont des références de fluidité et d’efficacité sur le marché des montres connectées.

Applications : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

Le clavier AZERTY et les horloges spécifiques à l’Apple Watch 7 la rendent un peu plus agréable au quotidien

Les deux générations d’Apple Watch ont pu recevoir la toute dernière mise à jour WatchOS 9. Parfaitement intégrées à l’écosystème Apple et fonctionnant en harmonie avec votre iPhone, elles disposent de fonctionnalités pratiques au quotidien comme la possibilité de pouvoir répondre à un appel, la lecture des notifications ou une application dédiée au sport très complète. Côté santé et sécurité, elles disposent également des appels d’urgence mais aussi de la détection de la fibrillation auriculaire.

La Series 7 a néanmoins quelques tours en plus dans sa poche. D’abord, elle offre, grâce à son écran plus grand, un clavier azerty pour notamment pouvoir répondre à vos messages depuis votre poignet. Elle bénéficie également d’horloges spécifiques qui mettent en valeur la taille de l’écran.

Si les deux modèles proposent des fonctionnalités et des app quasiment similaires, la Series 7 dispose tout de même d’un léger avantage, notamment grâce à son clavier intégré.

Les deux modèles devraient être compatibles avec la prochaine mise à jour prévue en 2023 : WatchOS 10. Cette version devrait proposer une gestion des notifications et des app toujours plus optimisée.

Sport et bien-être : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

Les Apple Watch 6 et 7 disposent toutes les deux d’un capteur de fréquence cardiaque et d’une app d’ECG

Polyvalentes, les Series 6 et Series 7 sont toutes les deux excellentes pour le suivi de l’activité sportive et le bien-être. On retrouve notamment un capteur de fréquence cardiaque, un ECG ainsi qu’un capteur permettant de savoir si votre sang est bien oxygéné. Chaque génération permet également d’analyser le sommeil.

Côté suivi de l’activité sportive, les deux modèles disposent du GPS, de la boussole et de l’altimètre toujours allumés pour apporter des données précises et pertinentes à tout moment.

Côté sport et bien-être, les deux montres sont à égalité. Elles possèdent en effet les mêmes capteurs et apportent une qualité de suivi sport et santé similaire.

Batterie : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

La Series 6 et la Series 7 possèdent la même autonomie, à savoir 18 heures d’utilisation normale. Une autonomie limitée en comparaison à d’autres modèles du marché comme la Fitbit Sense que nous avons testé ou les montres de chez Garmin.

En revanche, l’Apple Watch Series 7 a un avantage considérable par rapport à la Series 6 : elle dispose de la charge rapide. En conséquence, elle peut récupérer 80% de batterie en seulement 45 minutes. De manière générale, elle charge 33% plus rapidement que la Series 6.

Bien que les deux montres aient une batterie de même capacité, la Series 7 remporte la bataille de l’autonomie grâce à sa charge rapide qui la rend plus pratique au quotidien.

Prix : Apple Watch 6 vs Apple Watch 7

On retrouve même la très belle Apple Watch 6 en acier inoxydable avec le bracelet à mailles milanaises en reconditionné

Il devient très difficile de trouver ces deux modèles en version neuve dans le commerce. En revanche, chaque modèle est disponible sur des sites spécialisés dans le reconditionnement comme Back Market. On y trouve par exemple l’Apple Watch 6 dans différentes configurations de taille et de finitions. Les prix sont variables en fonction des options du modèle et de l’état du produit, mais toujours largement inférieurs au prix du neuf.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 7 : laquelle acheter ?

À sa sortie, l’Apple Watch Series 7 était considérée comme une évolution de la Series 6 plus qu’un nouveau modèle à part entière. Et pour cause, mis à part un écran un peu plus grand, les différences sont très contenues.

Ainsi, si vous avez un budget serré, on ne saurait que trop vous conseiller l’Apple Watch 6. Equipée du même processeur que la Series 7 et la Series 8, elle propose des performances tout à fait satisfaisantes encore aujourd’hui et reste une excellente smartwatch pour tout possesseur d’iPhone. En revanche, si vous voulez ce qu’il se fait de mieux à un prix raisonnable, on vous conseille de faire un tour sur Back Market. Vous y trouverez une large sélection d’Apple Watch 7 reconditionnées, et pourrez ainsi bénéficier d’un écran plus grand, de la recharge rapide et d’un clavier AZERTY.