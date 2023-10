Nouveauté Apple Wallet : cette MAJ très attendue va plaire aux utilisateurs d’iPhone

Les utilisateurs du Wallet Apple vont enfin pouvoir utiliser leur application pour y stocker leurs cartes PayPal et Venmo, et ce, dès maintenant : on vous explique ici comment faire.

L’application Wallet d’Apple vous permet de stocker et d’utiliser en format dématérialisé toutes les cartes dont vous pourriez avoir besoin. Alors que le Pass Navigo devrait arriver en 2024, c’est bien les cartes de débits PayPal et Venmo qui font leur apparition sur le porte-carte virtuel de la marque à la Pomme et sont accessibles dès maintenant.

Côté installation, rien de bien révolutionnaire. Il faudra :

Vous rendre dans l’application Wallet et vous connecter à votre compte avec vos identifiants.

et vous connecter à votre compte avec vos identifiants. Une fois dans l’application, vous n’aurez plus qu’à « ajouter une carte de crédit ou de débit ».

». Et de suivre les indications à l’écran : entrer manuellement les diverses informations de la carte ou plus simplement la scanner.

Vous l’aurez compris, l’intérêt principal est donc que votre carte Paypal se lie avec Apple Pay et facilite davantage vos achats en ligne. La marque à la pomme précise d’ailleurs que pour le moment vous devrez vous contenter d’intégrer PayPal et Venmo à votre Wallet mais que dans les mois à venir, il sera possible de faire l’inverse.

Vous n’aurez plus à passer par l’interface de PayPal !

Si vous souhaitez voir l’ensemble des modes de paiement utilisables sur le Wallet Apple, la marque à la pomme a fourni une liste complète sur son blog.

Un nouveau partenariat pour Apple sans controverse… pour une fois

Apple scelle ici un partenariat avec PayPal et permettra de faciliter les achats aux particuliers et professionnels qui pourront intégrer leur carte PayPal Business.

Cette nouvelle intégration arrive en marge d’un procès gigantesque concernant Google et qui a mis en avant un accord exclusif entre la firme de Mountain View et celle de Cupertino, faisant du moteur de recherche le plus connu celui par défaut sur Safari…

Cet accord coûterait chaque année plusieurs milliards de dollars à Google (on parlerait de somme entre 18 et 20 milliards) et permettrait au géant du web d’asseoir toujours un peu plus sa domination sur les autres moteurs de recherche.

Google quand on parle d’abus de position dominante.

Tous les accords de la marque à la pomme ne se passent donc pas sans accros et il y a fort à parier que des changements majeurs découlent de ce procès : affaire à suivre.