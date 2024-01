Apple prépare son premier flop de 2024 avec son casque à 3500$ sans Netflix et YouTube

YouTube et YouTube ne proposeront pas d’application dédiée à l’ordinateur spatiale d’Apple… Le casque qui avait été repoussé il y a quelques mois essuie un premier revers à quelques semaines de sa sortie.

Alors que les précommandes du casque VR d’Apple ont ouvert le 19 janvier, Bloomberg en profitait pour annoncer une très mauvaise nouvelle ! Le toujours très bien informé, Mark Gurman révèle ainsi que certaines applications dont Netflix et YouTube ne développeront pas de version dédiée au casque. La firme de Cupertino qui vendait son « ordinateur spatial » comme un outil de travail et de divertissement subit ici un premier coup dur, mais pourquoi ?

Netflix et YouTube ont peur du flop ?

Comme le suggère Mark Gurman, il est fort possible que ces deux applications attendent de voir ce que le Vision Pro donnera. L’autre hypothèse (qui n’est pas incompatible avec la première) serait que Netflix et YouTube n’aient pas voulu développer une application à la hâte et engager leur image sur un logiciel raté.

Dans tous les cas, leur absence montre a minima des doutes concernant l’intérêt (ou la réussite) de ce casque, car les deux géants sont prêts à se passer des potentiels utilisateurs de cet outil.

Les possesseurs du Vision Pro d’Apple pourront tout de même utiliser Netflix et YouTube, mais il faudra obligatoirement passer par la version web et non une application native.

Tout le monde ne boycott pas Apple

Contrairement à Netflix et YouTube, Disney+ et Amazon Prime Video ont déjà répondu à l’appel et créé leur application spéciale pour le casque Apple.

Qu’est-ce que ça change ? Au lieu d’avoir une simple fenêtre qui s’ouvrira devant vous comme sur un PC, les applications spécialement conçues pour le casque permettront d’être totalement immergé dans l’interface grâce à des environnements spéciaux. Vous ne pourrez pas non plus télécharger des contenus pour les regarder hors connexion…

Netflix qui avait fait l’effort de créer une application pour le casque de Meta, ne l’a pas mise à jour depuis le lancement et ne se lance manifestement pas dans une version pour le Vision Pro : faut-il y voir un présage d’échec pour le casque Apple ? Seul l’avenir nous le dira : réponse à partir du 2 février aux États-Unis.