Apple Vision Pro : une version moins chère du casque serait en préparation, mais à quel prix ?

Après avoir annoncé en grande pompe son « ordinateur spatial » et dévoilé son prix qui en a effrayé plus d’un, Apple fait marche arrière et s’apprêterait à proposer un Vision Pro moins cher mais aussi moins parfait.

On ne va pas vous le cacher, le prix était le critère qui nous freinait le plus et nous incitait à ne pas acheter le Vision Pro… Il faut dire qu’au moment de son annonce, le casque d’Apple qui est bien plus qu’un casque de réalité virtuelle, affichait certes des fonctionnalités folles mais arrivait aussi avec un prix de 3500 $ (ouch).

Il faut croire que la firme de Cupertino a eu vent qu’un tel tarif pouvait être un handicap pour son produit et serait en train d’en confectionner un moins cher. Avant de crier de joie, analysons ce qu’Apple a enlevé pour baisser le prix.

Un Vision Pro moins cher et moins bon ?

Pour réduire le prix de son casque, Apple doit inévitablement abandonner quelques fonctionnalités de son Vision Pro… La firme de Cupertino a ainsi décidé de dire adieu à :

La qualité incroyable des écrans : il faut dire qu’on parlait d’écrans micro-OLED 4K pour chaque œil pour un total de « 23 millions de pixels sur deux écrans »… C’était peut-être excessif.

: il faut dire qu’on parlait d’écrans micro-OLED 4K pour chaque œil pour un total de « 23 millions de pixels sur deux écrans »… C’était peut-être excessif. La puce M2 : Apple pourrait enlever la puce M2 qui équipe habituellement les Macs et la remplacer par une puce d’iPhone.

: Apple pourrait enlever la puce M2 qui équipe habituellement les Macs et la remplacer par une puce d’iPhone. Les caméras internes et l’écran EyeSight : c’est sûrement pour nous la véritable bonne nouvelle. Pour rappel, l’EyeSight est ce qui permettait à Apple de dire que « vous restiez connecté avec le monde extérieur » grâce à la projection d’un visage d’avatar sur la partie extérieure du casque. En enlevant ce système, le prochain Vision Pro perdra quelques précieux euros sur la facture finale, gagnera probablement en autonomie et s’offrira un design moins perturbant.

Vous voyez une différence ? Nous non.

Un casque low cost bon marché ?

Pour le moment, le prix annoncé serait autour des 1500 $ (pour les estimations optimistes) et 2500 $ (pour les pessimistes). Même si un tel tarif reste excessivement cher – surtout en ces temps de fortes inflations – il convient de le remettre dans le contexte de son marché.

Si on voit Meta sortir un Meta Quest 3 à 549,99 €, il faut préciser qu’Apple n’a pas du tout le même objectif… En effet, si la plupart des caques VR viennent compléter un PC ou une console, la marque à la pomme a bel et bien pensé son Vision Pro comme un « ordinateur spatial » qui viendrait remplacer votre Mac.

Plus besoin d’un Mac avec l’Apple Vision Pro.

Nous ne dirons donc pas que ce « low cost » est particulièrement bon marché, mais qu’il s’inscrit dans une logique qui justifie son prix.