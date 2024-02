L’Apple Vision Pro n’est-il qu’un jouet (dangereux) ? 3 utilisations risquées du casque VR

Il fallait s’en douter, à peine sortie, l’Apple Vision Pro est déjà devenu une blague sur les réseaux-sociaux… Entre utilisations grotesques et personnes coupées du monde : « l’ordinateur spatial » d’Apple a été très mal utilisé par certains clients.

Moins d’une semaine après sa sortie, les clients et testeurs ont déjà trouvé des utilisations potentiellement dangereuses du casque Apple à 3500$. Dans le métro, en voiture ou tout simplement dans la rue, le Vision Pro intrigue autant que ses cas d’usages : retour sur les premiers jours d’existence du dernier produit Apple.

A lire aussi Apple Vision Pro : 3 bonnes raisons de ne pas acheter le casque VR

Le plus dangereux de tous : le Vision Pro en voiture

Autant annoncer le grand vainqueur de la palme de la dangerosité d’entrée : cet utilisateur américain s’amusait avec son Vision Pro dans sa Tesla sur l’autoroute.

Certes, sa voiture électrique lui permettait d’activer un pilotage automatique, mais cela ne doit pas – en principe – rendre le conducteur distrait et il doit rester alerte pour pouvoir reprendre la main sur la conduite en cas de problème.

Avec le casque sur le visage et les applications ouvertes dans son champ de vision, il est difficile de l’imaginer anticiper un dépassement dangereux d’un autre conducteur et d’éviter un potentiel accident…

Des utilisateurs coupés du monde

Il fallait s’y attendre, les utilisateurs du Vision Pro emmènent leur casque à peu près n’importe où. Et s’il n’y a rien d’immédiatement dangereux dans les premières vidéos, il n’est pas compliqué d’anticiper les premiers vrais problèmes liés à des possesseurs peu attentifs (accidents, vols, etc.).

Soulignons tout de même que cet utilisateur n’est pas entièrement coupé du monde. Mais cette scission avec le monde extérieur est particulièrement visible dans le test CaseyNeistat : célèbre testeur américain.

Après l’avoir vu regarder un film seul au milieu de Time Square, le testeur entre – casque sur la tête – dans un Krispy Kreme et s’amuse avec un papillon numérique que lui seul peut voir… Si vous trouviez que les smartphones isolaient déjà les personnes, le casque d’Apple pourrait bien être l’étape supérieure de l’enfermement social.

Une utilisation utile, mais peu recommandée

Joanna Stern, une testeuse du Wall Street Journal, a passé 24 heures avec l’Apple Vision Pro et en a profité pour l’utiliser dans sa cuisine. Bien que la marque ne conseille pas cette utilisation, elle présente tout de même son lot de fonctionnalités intéressantes comme le fait de pouvoir placer différents minuteurs au-dessus de ses casseroles.

Toutefois, la testeuse met en avant que la buée obstrue la vision, que les couleurs ne s’affichent pas bien et que certaines écritures sont tout simplement illisibles. Si cette utilisation n’est pas à proprement dangereuse pour le possesseur, elle peut l’être pour l’intégrité du casque.

Après tous ces cas d’usages potentiellement dangereux, il serait facile de blâmer Apple. Toutefois, il convient de rappeler que le problème est toujours l’utilisation et non l’outil. La marque vend d’ailleurs son casque comme un ordinateur spatial et non comme un smartphone : ce n’est pas pour rien que toutes les pubs Apple montrent des personnes dans leur salon et non dans la rue…