Apple Vision Pro : il ne suffira pas des 3500$ pour acheter le casque de réalité mixte

Pouvoir dépenser les 3500$ dollars nécessaires à l’achat du casque de réalité mixte Apple pourrait bien ne pas être la seule condition pour mettre la main sur Vision Pro.

Vous vouliez acheter le fameux « ordinateur spatial » d’Apple et aviez commencé à économiser vos sous ? Sachez qu’il se pourrait bien qu’être en capacité de dépenser les 3500$ ne devrait pas être la seule condition avant de repartir à la maison avec le Vision Pro sous le bras. On vous en dit plus ici.

Un rendez-vous obligatoire

Bloomberg révèle qu’Apple voudrait organiser des rendez-vous avec chaque client avant de les faire passer à la caisse. L’objectif serait de trouver les lentilles adaptées à chaque utilisateur afin que tous les acheteurs puissent utiliser le casque sans lunettes.

Le Vision Pro, via une application, effectuera un scan de votre visage et ce dans plusieurs buts :

Ce scan servira à créer votre avatar (que les autres verront à l’extérieur),

(que les autres verront à l’extérieur), Il permettra d’analyser vos dimensions de têtes et de savoir quelle taille d’accessoire est la meilleure pour vous.

Si vous en doutiez : le regard visible depuis l’extérieur sera bien un avatar.

Le lancement le plus complexe pour Apple

Le Vision Pro serait l’appareil le plus compliqué à lancer pour la marque à la pomme. En effet, son prix élevé est déjà en soi une caractéristique qui limite le nombre d’acheteurs potentiels, mais d’autres problèmes se posent pour les Apple Store.

S’il faut bel et bien effectuer un test oculaire chez Apple pour adapter des lentilles à chaque utilisateur, cela signifie qu’il faudra obligatoirement avoir un matériel pour produire les tests et avoir un stock de lentilles adaptées pour tous les utilisateurs en boutique. À noter que la même logique s’appliquerait aux différents accessoires (sangles, bandeaux, etc.) qui seront aussi disponibles en plusieurs tailles différentes.

Toutes ces contraintes font qu’Apple ne souhaiterait pas s’ouvrir vendeurs tiers avant la fin 2025.