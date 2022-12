L’Apple TV est un accessoire idéal pour faciliter le streaming sur votre TV. Il donne accès à de nombreuses applications à travers une interface soignée et particulièrement intuitive. Mais pour disposer de son plein potentiel, rien de mieux que de l’utiliser avec un VPN. Retrouvez les différentes manières de configurer un VPN sur votre Apple TV.

Sortie en 2007, l’Apple TV a révolutionné notre façon d’utiliser la TV en rendant plus intuitif l’accès aux plateformes de streaming. L’associer à un VPN comporte de nombreux avantages et permet d’améliorer grandement l’expérience utilisateur. Cela permet non seulement d’en sécuriser les données, mais aussi d’avoir accès aux catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix. Pour tout savoir des avantages du VPN pour votre Apple TV, et savoir lequel choisir, retrouvez notre comparatif des meilleurs VPN pour l’Apple TV.

Malheureusement, l’installation directe d’un VPN sur l’Apple TV n’est pas possible. Pour compenser ce problème, voici 4 solutions qui vous permettront de faire fonctionner votre Apple TV avec un VPN.

L’Apple TV, c’est quoi ? L’Apple TV est un boîtier commercialisé par Apple qui se branche directement sur votre téléviseur. Il permet d’accéder à toutes les plateformes de streaming tout en bénéficiant d’une qualité d’image et de son optimale grâce notamment à son processeur A15 Bionic.

1. Le Smart DNS, une méthode simple mais limitée

Certains VPN proposent la fonction Smart DNS. Cette solution permet de contourner les géo-restrictions des plateformes de streaming en modifiant les paramètres de votre Apple TV. Si ce procédé a l’avantage d’être relativement facile à mettre en œuvre, il n’apporte aucune protection à vos données.

Smart DNS, mode d’emploi :

Assurez-vous que votre adresse IP est fixe. Si ce n’est pas le cas, vous devez paramétrer un DDNS (Dynamic DNS) qui vous permettra d’obtenir un hostname. C’est en quelque sorte votre adresse fixe pour votre box internet. De nombreux services gratuits vous permettent de faire cette opération comme le site noip. Connectez-vous à votre VPN et indiquez votre hostname dans les paramètres du Dynamic DNS. Rendez-vous sur la page SmartDNS/Mediastreamer de votre VPN pour consulter l’adresse IP des serveurs SmartDNS. Allumez votre Apple TV et rendez-vous dans les Paramètres. Allez dans Réseaux, Wi-Fi, puis sélectionnez Configurer le DNS. Changez Automatique pour Manuel, puis indiquez l’adresse IP fournie par votre service VPN. Validez, puis redémarrez votre Apple TV. Vous avez maintenant accès au contenu des pays étrangers et pouvez par exemple profiter de tous les films Warner sur HBO Max !

2. Utiliser un point d’accès avec votre ordinateur Windows

Si vous avez Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez créer facilement un point d’accès mobile avec votre ordinateur. Cela vous permettra d’y connecter votre Apple TV. Vous devez cependant veiller à ce que les paramètres du VPN s’appliquent à cette nouvelle connexion.

Point d’accès mobile avec Windows, mode d’emploi :

Installez le VPN de votre choix sur votre ordinateur. Allez dans Paramètres, cliquez sur Réseau et Internet. Au niveau de Point d’accès mobile sans fil, cochez Activé. Allez dans Panneau de Configuration, Réseau et Internet, puis Centre Réseau et Partage. À gauche de l’écran, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Faites un clic droit sur la carte réseau portant le nom de votre VPN, puis cliquez sur Propriétés. Dans l’onglet Partage, cochez Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur, puis sélectionnez le point d’accès mobile (nommé par exemple Réseau local). Cliquez sur OK. Ouvrez le logiciel VPN, vérifiez que le protocole utilisé est OpenVPN, puis sélectionnez le serveur de votre choix. Allumez votre Apple TV, puis connectez-la au point d’accès mobile nouvellement créé. Profitez du contenu débloqué à travers une connexion sécurisée. A vous Dexter, Into The Wild ou Léon sur Netflix !

Sur Windows 11, il est désormais très simple de créer un point d’accès sans fil

3. Créer un point d’accès avec votre Mac

Vous pouvez réaliser la même opération avec votre Mac pour débloquer du contenu sur votre Apple TV. Cette solution a cependant un défaut majeur par rapport à la solution avec un ordinateur Windows : le partage de connexion ne peut se faire qu’à travers les protocoles PPTP et L2TP. Si votre VPN ne supporte pas ces protocoles, vous ne pourrez pas utiliser cette méthode.

Point d’accès mobile avec Mac, mode d’emploi :

Connectez votre Mac à Internet via un câble Ethernet. Rendez-vous dans les Préférences Système, puis cliquez sur Réseau. Ajoutez un service VPN en cliquant sur le +. Dans le menu déroulant, sélectionnez VPN, puis sélectionnez L2TP dans le menu Type de VPN. Choisissez un nom pour votre connexion, puis cliquez sur Créer. Ouvrez votre navigateur, puis connectez-vous à votre compte VPN. Dans l’interface, trouvez les paramètres de configuration manuelle pour le protocole L2TP. Vous y trouverez un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une adresse de serveur. Retournez dans le menu de configuration du VPN, puis sélectionnez Défaut. Copiez et collez l’adresse du serveur dans le champ suivant, puis votre identifiant dans Nom du Compte. Cochez la case Montrer le statut du VPN dans la barre de menu pour pouvoir facilement vérifier le statut de votre connexion. Cliquez ensuite sur Paramètres d’authentification et indiquez votre mot de passe L2TP. Cliquez sur Avancé, puis cochez Envoyer tout le trafic à travers la connexion VPN. Cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Connecter pour lancer la connexion VPN. Revenez au menu Préférences Système, et cliquez sur Partage. Sélectionnez Partage internet, puis indiquez la connexion VPN nouvellement créé vers Ordinateurs utilisant le Wifi. Dans les Options Wifi, choisissez un nom pour votre connexion puis une clé de sécurité. Démarrez le partage de connexion. Démarrez votre Apple TV, puis rendez-vous dans les Paramètres réseau. Connectez vous au réseau Wifi nouvellement créé. Vérifiez que vous avez accès au contenu débloqué comme One Piece sur Netflix !

4. Installer un VPN sur votre routeur principal ou votre box internet

Installer un VPN sur votre routeur est la solution la plus pratique au quotidien et la plus sûre pour votre Apple TV. Elle consiste à configurer votre VPN directement sur votre box internet ou sur votre routeur. Elle a l’avantage de couvrir non seulement votre Apple TV, mais aussi l’ensemble des appareils qui sont connectés à internet via votre routeur.

Les principaux VPN du marché sont tous compatibles avec une installation sur routeur. On peut citer par exemple Surfshark, NordVPN, Cyberghost ou même ExpressVPN. Avant de choisir VPN, il est cependant judicieux de vérifier qu’il est compatible avec votre routeur. Si ce n’est pas le cas, il faudra envisager d’investir dans un autre routeur. Certains modèles sont disponibles avec NordVPN ou ExpressVPN préinstallé.

En revanche, elle nécessite de modifier la configuration de votre routeur. Une opération qui peut s’avérer parfois compliquée en fonction de votre modèle.

Installer un VPN sur votre routeur permet de protéger l’ensemble de vos appareils connectés

Installer un VPN sur un routeur, mode d’emploi

Depuis un ordinateur, ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur l’interface de votre routeur en inscrivant son IP dans la barre de recherche. À l’aide de vos identifiants, connectez-vous à votre routeur. Dans les Paramètres VPN de votre routeur, configurez votre VPN. Cette opération peut varier selon la marque et le modèle de votre routeur. Pour vous aider dans cette démarche, certains VPN proposent des tutoriels spécifiques pour chaque modèle. Une fois l’installation réalisée, allumez votre Apple TV et connectez-la à internet via votre routeur. Vérifiez que vous avez accès au contenu débloqué.

