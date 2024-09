L’IA d’Apple risque de prendre trop de place sur votre iPhone

Le stockage nécessaire pour installer Apple Intelligence (l’IA d’iOS 18) est connu et il se pourrait bien que votre stockage ne suffise pas.

Vous avez hâte d’installer la prochaine mise à jour Apple et de bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités ? Si l’on sait déjà que l’IA tant attendue ne sera pas au rendez-vous avant un moment, on vient également d’apprendre le stockage nécessaire pour la posséder.

Alors avis aux personnes qui ne font jamais le ménage sur leur smartphone et multiplient les applications inutiles : il se pourrait bien que vous n’ayez pas assez de place…

Une application conséquente pour votre iPhone

Annoncé par 9to5Mac, Apple Intelligence devrait occuper 4 Go sur votre iPhone et cela ne concerne que la version de base. En effet, le média spécialisé dans les produits Apple explique en plus que cette application pourrait grossir au fil des années pour atteindre les 8 Go.

Donc si vous avez pour habitude d’être à la limite du stockage possible sur votre iPhone, vous devrez probablement faire des sacrifices pour intégrer cette nouveauté.

Une IA pas prévue pour tout de suite…

L’avantage est qu’Apple laissera du temps à ses utilisateurs européens pour faire le ménage dans leur iPhone et prévoir l’arrivée de l’intelligence artificielle. S’il est prévu qu’iOS18 se déploit progressivement à travers plusieurs versions :

iOS 18.2 en décembre,

iOS 18.3 en janvier 2025,

iOS 18.4 en mars 2025.

Aucune date n’a été officiellement donnée pour Apple Intelligence même s’il ne fait presque aucun doute qu’elle devrait arriver « courant 2025 ».

