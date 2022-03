Apple envisagerait la sortie d’un MacBook pliable pour 2026

Une fuite révèle qu’Apple serait entrain de travailler sur un MacBook pliable. Sa sortie ne devrait pas se faire avant 2026.

La première information nous est venue de Ross Young, analyste du cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants), selon lui Apple envisagerait de lancer un MacBook pliable aux alentours de 2026. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, corrobore également cette information et affirme qu’Apple serait effectivement en train d’explorer un hybride MacBook/iPad pliable à double écran. Si tel est le cas, Apple pourrait alors offrir aux usagers une toute nouvelle catégorie de produits à double usage.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : d’après les rapports de la DSCC en 2019, seulement 200 000 smartphones pliables avaient été vendus contre 2,3 millions en 2020 et pas moins de 5,6 millions en 2021. En 2025, toujours d’après la DSCC ce serait dix fois plus de smartphones pliables qui pourraient être vendus (soit 56 millions). Un marché porteur qui ne serait qu’aux prémices de son succès.

Pourtant, des constructeurs comme Lenovo ou Asus, voient plus loin et s’intéressent déjà à une autre catégorie du secteur : les ordinateurs portables avec écran pliables. Certains modèles avaient déjà été officialisés par des entreprises en grande partie asiatiques comme le Lenovo ThinkPad X1 Fold ou encore le Zenbook 17 Fold OLED qu’ASUS a présenté au CES de Las Vegas de cette année.

Difficile de croire alors, qu’Apple ne se résoudrait pas à rejoindre les rangs d’une révolution déjà en marche. Dominant sans conteste le marché des tablettes tactiles, la firme n’occupe que la quatrième place sur le marché des ordinateurs : loin derrière le trio gagnant Lenovo, HP et Dell. S’attaquer au marché des écrans 20 pouces, capable de transformer la machine en PC portable serait une bonne stratégie pour continuer à dominer le marché des tablettes et rattraper son retard sur celui des ordinateurs.

« Nous entendons dire qu’il y a un intérêt pour la plus grande taille encore, autour de 20 pouces. Cette taille pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et donnerait lieu à un véritable produit à double usage, un ordinateur portable doté d’un clavier de taille normale lorsqu’il est plié et pouvant servir d’écran lorsqu’il n’est pas plié et utilisé avec un clavier externe. Il pourrait également permettre une résolution UHD/4K ou même supérieure à cette taille. L’échéance est probablement postérieure à 2025, mais elle pourrait être de 2026 ou 2027 »

Ross Young, analyste du cabinet DSCC