Apple repousse la sortie de son produit le plus attendu

Attendu avec impatience, le futur écran connecté d’Apple, surnommé « HomePad » par les médias, bien que son nom officiel n’ait pas encore été confirmé, n’arrivera pas de si tôt. Son lancement, prévu initialement pour début 2025, est repoussé une fois de plus. On vous dit tout !

Dans le domaine de la maison connectée, Apple cherche à rattraper son retard face à des géants comme Amazon et Google. Avec un écran tactile dédié à la domotique et à la communication et sa caméra de surveillance, la marque à la pomme ambitionne de s’imposer comme un acteur clé.

Surnommé « HomePad » (nom provisoire), ce nouvel appareil suscite déjà beaucoup d’intérêt. Mais alors que les rumeurs laissaient espérer une sortie en mars 2025, le calendrier s’allonge. Le lancement est désormais repoussé au troisième trimestre 2025. Une attente supplémentaire qui soulève des questions sur les ambitions réelles d’Apple.

Un design fidèle à la pomme

Apple mise sur un format compact et fonctionnel pour séduire les utilisateurs. Avec un écran tactile de 6 à 7 pouces, ce « HomePad » offrirait un design épuré, fidèle à l’esthétique Apple. L’appareil pourrait être posé sur un support ou fixé au mur, rappelant des produits concurrents comme l’Amazon Echo Show ou le Google Nest Hub. Mais Apple ajouterait sa touche unique : une parfaite intégration dans l’écosystème HomeKit, facilitant le contrôle de tous vos appareils connectés depuis un seul point.

Une technologie tout aussi pomme

Au-delà de son apparence, cet écran connecté proposerait des fonctionnalités à la sauce Apple :

Contrôle domotique : gestion des lumières, thermostats et autres appareils via l’application Maison.

: gestion des lumières, thermostats et autres appareils via l’application Maison. Communication intuitive : appels vidéo via FaceTime grâce à une caméra intégrée.

: appels vidéo via FaceTime grâce à une caméra intégrée. Multimédia immersif : diffusion de musique, vidéos ou autres contenus via Apple Music et AirPlay.

: diffusion de musique, vidéos ou autres contenus via Apple Music et AirPlay. Assistant vocal Siri : commandes rapides et accès à des informations en un clin d’œil.

Pour faire fonctionner l’ensemble, un nouveau système d’exploitation appelé « homeOS » pourrait voir le jour, rendant l’appareil encore plus intuitif.

Pourquoi repousser le lancement ?

Initialement annoncé pour mars 2025, le lancement de ce nouvel écran connecté a été décalé au troisième trimestre de la même année. Une décision qui pourrait s’expliquer par :

Des ajustements techniques pour peaufiner l’intégration de « homeOS ».

pour peaufiner l’intégration de « homeOS ». Une stratégie marketing visant à coïncider avec d’autres sorties phares d’Apple.

visant à coïncider avec d’autres sorties phares d’Apple. Des défis liés à la production ou à l’approvisionnement, fréquents dans le contexte actuel.

Ce retard pourrait aussi trahir l’hésitation d’Apple à se lancer sur un marché déjà dominé par Amazon et Google…

Apple peut-il s’imposer sur ce marché ?

Avec cet écran connecté, Apple entre sur un terrain occupé par des géants bien établis. Si la marque parvient à tirer parti de son écosystème et de son expertise en design, elle pourrait séduire une clientèle exigeante, déjà adepte des produits Apple. Cependant, les retards répétés pourraient éroder l’enthousiasme initial et laisser le champ libre aux concurrents.

Le prix pourrait aussi être un grand frein. On connaît les tarifs de la pomme et si la marque reste dans la même veine, la concurrence risque de rester sur le haut du podium avec des tarifs entre 160 et 230€… Bien qu’on connaît l’atout marketing d’Apple qui pourrait très vite faire oublier le prix. À voir. Si la sortie se fait un jour.