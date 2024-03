Un nouveau produit Apple sort cette semaine : MacBook Air ou iPad Pro à quoi faut-il s’attendre ?

Apple sortira un tout nouveau produit cette semaine, sans conférence pour l’annoncer. Une chose est sûre : ce ne sera ni un iPhone ni une Apple Car, mais quels sont les autres produits potentiels ?

Apple annoncera un nouveau produit au cours de la semaine, et ce, sans grande conférence. À l’heure actuelle, le chemin de communication le plus probable serait une mise en ligne directe sur le magasin en ligne et un communiqué de presse : une entrée par la petite porte qu’Apple avait déjà effectuée il y a quelques années pour des produits de plus petites envergures.

On fait donc le tour des produits probables qui pourraient sortir dès cette semaine.

Un MacBook ou un iPad Pro ?

Selon les toujours très bien informés Macrumors et et Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait sortir un nouveau produit au cours de la semaine sans passer par une véritable présentation. Une shortlist de 6 produits a donc été présentée par le premier média spécialiste de la marque :

Deux modèles d’iPad Pro avec la puce M3 et des écrans OLED. Il serait également question d’un boîtier plus fin, d’une charge MagSafe et d’un re-design des caméras frontales et arrière.

avec la puce M3 et des écrans OLED. Il serait également question d’un boîtier plus fin, d’une charge MagSafe et d’un re-design des caméras frontales et arrière. Deux modèles d’iPad Air avec la puce M2 (dont un contenant un écran de 12,9 pouces).

avec la puce M2 (dont un contenant un écran de 12,9 pouces). Deux nouveaux modèles de MacBook Air (13 et 15 pouces) avec la puce M3, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

(13 et 15 pouces) avec la puce M3, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Un nouveau Magic Keyboard pour l’iPad Pro avec un trackpad plus grand,

pour l’iPad Pro avec un trackpad plus grand, Un nouveau Apple Pencil ,

, Des nouvelles couleurs pour l’iPhone 15 (et 15 Plus), les coques et les bracelets d’Apple Watch.

Au moins l’un de ces produits devrait sortir dès cette semaine, le reste devrait arriver d’ici à la fin avril.

Apple recule pour mieux sauter

Le début de l’année 2024 a en effet été marqué par l’échec du Vision Pro – qui reste certes une technologie d’avenir, mais possède tous les défauts d’une première version (à 3500$), et ne révolutionnent pas les usages qui sont déjà possibles sur le Meta Quest 2. La firme de Cupertino vient plus récemment de prendre un deuxième uppercut avec l’abandon du projet d’Apple Car…

Cela faisait plusieurs années qu’Apple voulait se lancer sur le marché de l’automobile et devenir la première marque à vendre une voiture totalement autonome… Malheureusement pour elle, les voitures autonomes sont encore une technologie lointaine et Tesla semble déjà bien trop en avance.

Le risque de créer une copie des véhicules d’Elon Musk étaient donc très fort et peut-être qu’Apple a senti qu’il était fort possible que sa future voiture suive le même chemin que son « ordinateur spatial » : un produit de niche déjà accessible moins cher chez un concurrent déjà établi (Meta ou Tesla).

Avec cette non-annonce, Apple s’offre donc un répit et ne vient pas masquer d’elle-même l’exposition de son casque VR.