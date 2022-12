Apple : les réparations en libre-service officielles arrivent en France !

Disponible aux États-Unis depuis avril, Apple lance en Europe les réparations en libre-service. Les utilisateurs Apple pourront réparer eux-mêmes leurs smartphones, MacBook et autres appareils de la marque américaine chez eux grâce à des kits de réparation.

Vitre cassée ? Batterie usée ? Touche du MacBook arrachée par le chat ? Les raisons de vouloir réparer ses appareils sont nombreuses et pour peu qu’on soit un peu mécano sur les bords, il peut être énervant de devoir se déplacer à la boutique ou chez un réparateur pour un service qu’on pourrait faire nous-mêmes. Vous vous reconnaissez ? Apple a la solution pour vous !

Désormais disponible dans 8 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni), les services de réparation autonome Apple devraient combler les fans de la marque.

Le concept est simple. Une pièce cassée ? Il suffit de la commander sur le magasin de réparation en libre-service, et de suivre le manuel fourni dans le kit. Apple vend également sur son site un kit d’outils à 49$ idéal pour réparer les différents appareils de la marque.

Les plus techniciens d’entre vous sauront réparer efficacement leurs MacBooks et iPhones, mais pour les autres, pas de panique ! Ce service de réparation bénéficie aussi à ceux qui ne savent pas réviser leurs appareils eux-mêmes.

Autrefois, pour réparer votre iPhone, il fallait soit prendre rendez-vous dans un Apple Store, soit dans un centre de réparation agréé. Ce temps est révolu et dorénavant, chaque réparateur de smartphone pourra s’équiper des kits Apple pour vous dépanner.

« Nous pensons que la meilleure technologie pour nos clients et pour la planète est une technologie qui dure. C’est pourquoi nous construisons des produits durables et qui nécessitent rarement des réparations ou de la maintenance. Mais quand une réparation est nécessaire, nous voulons que nos consommateurs aient le plus d’options possibles : pour une réparation sûre, efficace et sécurisée«

Jeff Williams, directeur des opérations Apple