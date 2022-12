Apple rémunère 5 fois plus que Samsung la découverte de bugs

Une étude montre qu’Apple peut payer jusqu’à 5 fois plus que Samsung par faille informatique découverte sur son programme de primes aux bugs.

Un programme de primes aux bugs est une récompense offerte pour la découverte et le signalement d’un bug dans un logiciel informatique. Ainsi, dans le secteur des nouvelles technologies, de nombreuses entreprises offrent des primes à qui découvrirait des failles, pour encourager l’amélioration des produits et renforcer la crédibilité de la marque.

La découverte de bugs, une activité lucrative

Selon les données compilées par l’équipe du célèbre réseau privé Atlas VPN, Apple paierait cinq fois plus la découverte d’un bug que Samsung. Plus la faille exposée représente un risque, plus la rémunération est importante. Il y a donc ici un système de récompenses qui incite les « chercheurs » de bugs à prioriser l’ordre de leurs recherches selon le danger potentiel des failles.

Précisons que cette étude est basée sur des informations, accessibles au public, qui concernent la rémunération proposée par les principaux fabricants de smartphone et d’appareils électroniques pour la découverte de bugs dans leurs produits.

On y apprend par exemple qu’Apple paie entre 100 000 et 1 million de dollars les personnes qui trouveraient une faille dans leurs appareils. Un autre rapport publié en début d’année avait d’ailleurs révélé que le nombre de bugs découverts chez Apple avait explosé : + 450 % en 2021. Il y a fort à parier, que cette hausse de failles découvertes ait été motivée par les fortes primes promises à la clé.

Apple, champion des récompenses offertes aux chercheurs de bugs.

À titre de comparaison, le programme de primes aux bugs d’Huawei offre des récompenses allant de 200 000 à 223 000 dollars par faille découverte dans leur store, leurs services cloud ainsi que dans les smartphones en eux-mêmes. Toutefois, si elles s’avéraient dangereuses et représentaient un grave danger de sécurité pour l’appareil, ces failles de sécurité pourraient rapporter plus aux chercheurs qui les dévoileraient.

Samsung possède également son programme « anti-bugs » mais ne récompense les chercheurs qu’à hauteur de 200 000 dollars – bien que des bonus puissent être accordés en fonction de la gravité de la faille découverte. Notons aussi, que les primes pour la découverte de failles sur les appareils Xiaomi vont de 800 à 13 000 dollars et qu’une récompense spéciale est accordée au chercheur ayant trouvé le plus de bugs.

Enfin, les marques OnePlus et Oppo, toutes deux détenues par le groupe BBK Electronics, proposent des rémunérations les plus faibles allant de 4 000 à 7 000 dollars, tandis que les récompenses pour la découverte de bugs sur les appareils LG peuvent aller jusqu’à 4 200 dollars.

Des programmes imparfaits

Certes, Apple rémunère mieux que Samsung ou que n’importe lequel de ses concurrents, la découverte de failles dans ses appareils. Néanmoins, son programme de primes aux bugs n’est pas à l’abri des controverses. En effet, en 2017, des chercheurs se sont plaints de la faible récompense qui leur avait été accordé suite à la découverte de bugs. Ce type de plaintes s’est répété, ce qui a forcé la firme américaine à réformer son programme en 2021 pour contenter les chercheurs et les inciter à poursuivre leurs efforts.

La chasse aux bugs représente un travail essentiel pour les entreprises liées aux nouvelles technologies.

À cette époque, le Washington Post racontait notamment l’histoire d’un dénommé Tian Zhang, un ingénieur spécialisé dans les logiciels iOS. Il prétendait avoir découvert plusieurs bugs, mais n’avoir jamais reçu de primes pour cela. Par trois fois, les failles découvertes par le chercheur ont été résolus par Apple, sans récompense derrière. Ayant décidé de révéler son histoire au grand jour, Tian Zhang a été explusé du programme Apple Developer, sans que la marque ne daigne jamais répondre aux accusations.