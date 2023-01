Apple améliore les chargeurs à induction : un moyen de ne pas se conformer à l’USB-C ?

Le nouveau dispositif Qi2 va être présenté plus précisément lors du CES 2023, mais on sait d’ores et déjà qu’il s’appuie sur les travaux d’Apple et de son MagSafe pour améliorer les recharges à induction.

Comment recharger son téléphone sans utiliser de câble ? Depuis déjà quelques années, les chargeurs à induction ont fait leur apparition sur le marché. Le principe est on ne peut plus simple : il suffit de poser son téléphone sur une dalle spécifique et il se rechargera automatiquement.

Apple avait développé le système MagSafe qui permet notamment d’aimanter son téléphone durant la recharge. L’intérêt ? Pouvoir fixer son smartphone dans sa voiture ou tout simplement mieux fixer son appareil lors de la charge. Le principe de « recharge à induction » porte un nom plus technique : le Qi (qui se prononce « Chi ») et va être mis à jour en fin 2023 grâce au MagSafe d’Apple.

Le standard de recharge Qi s’améliore grâce à Apple ?

Qi va intégrer une nouveauté, le : Magnetic Power Profile. Concrètement, il s’agit d’un système d’aimant permettant de s’assurer que le smartphone sera bien aligné sur l’outil de recharge. La ressemblance avec le MagSafe n’est d’ailleurs pas anodine, car la firme à la pomme a tout simplement partagé sa création à Qi dans le but de faire évoluer le standard de recharge…

« S’assurer que les téléphones et les autres produits mobiles alimentés par une batterie rechargeable seront parfaitement alignés avec l’appareil de recharge, fournissant ainsi une efficacité énergétique améliorée et une charge plus rapide« Communiqué du Wireless Power Consortium

Grâce au Qi2, les appareils Android pourront également se recharger sur toutes les bases. À noter également que ce nouveau standard de recharge étend les possibilités au-delà des smartphones et permettra de recharger d’autres appareils.

De plus, cette évolution est vendue comme un argument écologique pour le WPC (Wireless Power Consortium) et Apple, car en se débarrassant des connectiques, ils éviteraient une surconsommation de matériaux usables rapidement.

Comment fonctionne le système MagSafe ?

Apple, un pionnier de la recharge à induction intéressé ?

Dans le cadre de son Digital Markets Act, l‘Union Européenne contraint Apple à uniformiser ses connectiques vers l’USB-C. Mais la firme à la pomme pourrait bien trouver une parade.

En effet, au moment de la formulation du DMA, Apple envisageait déjà d’enlever tout port de son iPhone, et pourrait bien se servir de cette évolution du Qi pour contourner les obligations liées à l’USB-C. Rien ne présage encore que la firme de Cupertino ait réellement pris cette voie, d’autant plus que ces précédents essais n’ont pas eu le succès escompté (l’échec de son AirPower).