Apple continue de piquer notre curiosité avec un nouveau brevet surprenant d’iPhone pliable en trois. Est-il possible qu’il sorte un jour ?

Vous croyiez avoir tout vu, concernant les smartphones pliables ? Détrompez-vous, Apple pourrait encore nous surprendre, du moins, sur le papier. Un nouveau projet de la marque à la Pomme vient, en effet, de faire surface. Il s’agit d’un iPhone qui a la particularité de se plier… en 3 !

Si l’idée intrigue, il faut bien reconnaître que le projet ne fait pas encore rêver les foules. D’autant plus que la rumeur d’un futur iPhone pliable circule depuis de nombreuses années sans jamais avoir abouti.

A lire aussi Bientôt un iPhone pliable ? Apple tente de rattraper son retard sur Samsung

Un iPhone version origami

Ce nouveau brevet récemment déposé par Apple dévoile un smartphone capable de se plier en trois segments distincts. Ainsi, face à la concurrence actuelle, comme le Galaxy Z-Flip par exemple, Apple semble vouloir mettre l’accent sur la flexibilité pour offrir une nouvelle expérience utilisateur. Avec une double charnière, il serait possible de plier une partie du téléphone tout en laissant un autre segment accessible pour consulter des notifications ou répondre à des messages.

Ce brevet met également en lumière un système de charnière sophistiqué, capable de gérer plusieurs angles de pliage. Cela permettrait de profiter d’un vaste écran une fois déplié, tout en conservant certaines parties pliées en cas de besoin, pour des usages spécifiques.

La rumeur dit qu’on pourrait l’utiliser pour jouer de l’accordéon

D’ailleurs, à la lecture du brevet, on imagine qu’Apple est en train de plancher sur le développement de matériaux spécifiques pour éviter les faiblesses structurelles qui apparaissent actuellement sur les smartphones pliables. Comme toujours, la durabilité et la qualité du produit fini sont toujours les fers de lance de la marque, venant parfois freiner l’aspect innovant.

Entre brevets innovants et réalité du marché, Apple déçoit souvent

Malheureusement, si ce dépôt de brevet devrait, au minimum, attiser la curiosité des fans de Tech, la réalité oblige à rester prudent. En effet, Apple a déposé son premier brevet de smartphone pliable dès 2015. Presque 10 ans plus tard, pourtant, rien n’est apparu sur le marché, et aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Ainsi, à travers ce concept se cache plutôt une stratégie pour rester à la pointe de la technologie et pour protéger des idées face à la concurrence, sans pour autant garantir une potentielle commercialisation.

De fait, la route vers un iPhone pliable semble encore longue. Si Samsung ou Huawei se sont très vite lancés dans le grand bain, au risque de proposer des produits encore imparfaits, Apple choisit de privilégier la perfection technique, faisant donc preuve de patience. D’ailleurs, la firme de Cupertino n’a pas toujours cette patience, en témoigne le lancement du Vision Pro qui malgré quelques promesses, peine à clairement à convaincre.