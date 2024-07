Pourquoi Apple Plans sera la meilleure appli GPS pour les JO de Paris 2024 ?

Souvent critiquée pour son manque d’informations ou ses visuels basiques, l’application Apple Plans a fourni de gros efforts pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Vous êtes sur Paris durant les Jeux Olympiques ? Vous êtes sûrement au courant que se rendre d’un point A à un point B est devenu très compliqué ces derniers temps, et ce, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture.

Et si Google Maps peine encore à afficher des trajets qui prennent en compte les dernières modifications liées aux zones, Apple Plans pourrait bien être la meilleure solution durant cette période estivale.

Apple Plans s’améliore pour les Jeux Olympiques 2024

Comme le rapporte 9to5Mac, Apple Plans a effectué des modifications pour vous permettre d’organiser au mieux vos trajets durant les Jeux Olympiques.

La première évolution majeure est strictement visuelle, mais Apple a modélisé en 3D de nombreuses infrastructures qui accueilleront des événements sportifs durant la période des Jeux.

« Sportif » et pas que car il n’y aura pas d’épreuve au centre Pompidou.

Mais ce n’est pas tout (et heureusement), car l’application sera mise à jour en continu pour vous permettre d’éviter les zones qui nécessitent des QR codes et pour vous conseiller des guides de Radio France, Madame Figaro et Le Fooding.

Ainsi que vous soyez un touriste venu pour les Jeux Olympiques ou un autochtone qui tente d’éviter les zones où se trouvent les épreuves : Apple a la réponse à vos problèmes.

Apple Plans enfin meilleur que Google Maps

En France, 2.2 millions d’utilisateurs Apple préfèrent passer par Google Maps, 1.3 million par Waze et enfin 1.2 utilisent véritablement l’application de base de leur iPhone…

Cette perte d’utilisateurs s’explique en partie par l’absence de certaines fonctionnalités, l’ergonomie ou juste le visuel de l’application, mais depuis que l’UE a facilité l’installation de Google Maps sur les iPhone, Apple semble s’être penché un peu plus sur son application GPS.

La mise à jour d’Apple Plans pour les JO2024. Joli… pic.twitter.com/RRoENbJlYA — Raphael Grably (@GrablyR) July 23, 2024

Mais, si l’application d’Apple brille plus que celle de Google durant les JO, cela ne signifie pas pour autant qu’elle s’imposera sur la durée… Que ce soit pour les restaurants, les transports en commun ou même l’orientation à pied, la firme de Mountain View garde une avance sur celle de Cupertino : il ne reste qu’à espérer que ce regain d’intérêt pour Plans motive Apple à améliorer davantage son application.