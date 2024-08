Apple Plans arrive sur Android : 3 raisons d’abandonner Google Maps

Avec l’arrivée de l’iOS 18, Apple Plans deviendra compatible à tous les navigateurs et à d’autres systèmes d’exploitation, dont Android.

Si Google Maps est incontestablement la star des applications GPS, cela ne signifie pas pour autant que la firme de Mountain View ne peut pas être inquiété par celle de Cupertino. Autrefois cantonnée aux appareils Apple, Plans va enfin pouvoir s’étendre sur tous les autres appareils et vous faire profiter de ses avantages !

A lire aussi Les radars bientôt de retours sur Google Maps ?

De plus jolis visuels

Même si Google Maps a fait de gros progrès du côté de l’habillage de son application, Plans reste encore un cran au-dessus avec ses très jolis visuels 3D.

Au-delà du simple aspect esthétique, la 3D apporte un vrai plus lorsqu’il s’agit de se repérer sur la carte et de trouver des points de repères visuels. Pour celles et ceux qui n’auraient pas vraiment le sens de l’orientation, cela évite de partir dans un sens et de se rendre compte 20 mètres plus loin que l’on est parti du mauvais côté.

À lire aussi Les alertes radars de Waze arrivent enfin sur Google Maps

Une application moins orientée sur la publicité

Comme sur Google Maps, vous pouvez sélectionner un restaurant sur Plans. L’application vous ouvrira alors une fiche pour consulter des avis TripAdvisor (ou autres applications de notation), mais ne vous ouvrira pas de liste de restaurants similaires.

Là où Google a tendance à vous afficher :

La note Google du restaurant,

Des photos de clients,

Et une liste de restaurants semblables dont les premières places sont souvent trustées par des mentions « sponsorisé ».

Certes, il serait possible d’y voir un manque de fonctionnalité, mais l’on peut également lire ce « manque » comme une protection des utilisateurs.

Moins de fonctionnalités, moins de données récoltées

Ne nous mentons pas non plus, Plans est très loin de proposer l’éventail de fonctionnalités disponibles sur Google. Là où Apple propose des trajets pédestres et routiers (automobiles), Google ajoute les pistes cyclables et les transports en communs… Et ce, sans même parler de la possibilité de laisser un avis directement depuis l’application.

Bref, Google conserve une grande longueur d’avance avec toutes ses options diverses et variées, mais ce gain de possibilités à un coût : l’utilisation de données et de batteries. L’application récolte plus d’informations sur vous, vos préférences, etc.

Peut-être que cela viendra avec le temps chez Apple, mais pour l’instant la firme de Cupertino en sait donc moins sur vous que celle de Mountain View.