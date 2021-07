En plus d’être ergonomique, le côté plat du stylet tablette dispose d’autres fonctions. Il permet la connexion et la recharge par induction. Pour connecter votre crayon à votre iPad, rien de plus simple. Placez-le sur le côté prédisposé. Le Apple Pen se fixera automatiquement grâce à ses aimants. C’est beaucoup plus pratique que la recharge par lightning du premier Apple Pencil. Il n’y a plus aucun risque de perdre le capuchon, puisqu’il n’y en a plus. Un témoin de chargement du stylet iPad est affiché sur l’écran d’accueil. 10 secondes de charge donnent 30 minutes d’autonomie. Impressionnant. Le Apple Pencil 2 est vendu à 135 euros et est compatible uniquement avec les iPad Pro 11 pouces 2018 et iPad Pro 12.9 pouces 2018.