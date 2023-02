Apple Pay Later proposera un paiement en plusieurs fois (mais surtout pour les plus fidèles)

Initialement prévu pour la fin d’année dernière, le service Apple Pay Later devrait finalement arriver au printemps 2023, en même temps que l’iOS 16,4. Avec cet outil de paiement différé, la marque à la pomme permettra à ses clients les plus fidèles de s’offrir des produits coûteux et renforcera leur attachement à ses services.

L’iPhone 14 est bien trop cher pour vous (environ 1 400 €) ? Selon Bloomberg et CNBC, Apple prévoit de vous faciliter la vie dans l’achat de ce précieux sésame grâce à leur service Apple Pay Later. Crédit à la consommation ? Paiement en différé ? Quelle est cette nouvelle fonctionnalité présentée par la firme de Cupertino ? Est-ce une nouvelle façon de contenir ses clients dans le giron de la marque ?

Apple Pay Later : qu’est-ce que c’est ?

De manière très concrète, le service Apple Pay Later est un crédit à la consommation. Vous pourriez ainsi demander à la marque de vous prêter 1 000 $ et les rembourser progressivement. Avec cette fonctionnalité, la marque à la pomme espère sûrement attirer des acheteurs n’ayant pas les moyens de dépenser plus de 1 000 $ d’un coup.

La filiale Apple Financing gérera les demandes de prêts et s’occupera de les approuver ou non mais c’est bien Goldman Sachs, la célèbre banque d’investissement, qui fournira le réseau de paiement. Il est toutefois mentionné que vos informations ne seront pas fournies à la banque et que celles-ci resteront stockées sur les serveurs Apple.

Accessible depuis l’application Wallet, Apple Pay Later permettra de contracter un prêt de maximum 1 000 $ qui expirera au bout de 30 jours. Pour le rembourser, les heureux élus auront la possibilité d’étaler leurs versements en 4 fois sur 6 semaines sans frais supplémentaires.

C’est trop beau pour être vrai ? En effet, il faut tout de même savoir que ce service de crédit n’est pas ouvert à toutes et tous… Pour en bénéficier, vous serez probablement amenés à montrer patte blanche et à prouver que vous êtes un client fidèle, digne de confiance aux yeux de la marque.

D’après les rumeurs relayées par Bloomberg (se basant sur des notes de services), Apple pourrait demander :

Votre historique d’achat au sein de la marque (en boutique comme sur l’App Store),

au sein de la marque (en boutique comme sur l’App Store), Votre utilisation ou non des services Apple comme Apple Pay ou l’Apple Card (réservée aux États-Unis),

comme Apple Pay ou l’Apple Card (réservée aux États-Unis), Votre carte d’identité et une vérification en deux étapes.

En analysant ces données, la firme sera en mesure de déterminer la fidélité de ses clients et ainsi de décider si elle accorde ou non le crédit. Certains sites, comme 9to5mac, considèrent qu’Apple pourrait aussi à l’avenir restreindre l’accès aux autres services si un client venait à ne pas rembourser son crédit à temps. Mais rien d’officiel n’a été confirmé à ce sujet pour le moment.

« Pay Later but stay longer »

Une Super App propose plusieurs services au sein d’une même application afin de conserver au maximum les utilisateurs dans son giron. En élargissant son offre de service bancaire, Apple semble faire un pas de plus vers ce modèle – coïncidant avec la stratégie d’enfermement technologique de la marque.

Retoqué récemment pour l’absence d’USB-C en Europe, Apple est souvent pointé du doigt pour son manque d’interopérabilité. Dans une série de mails ayant fuité après sa mort (relayés par Quartz), Steve Jobs expliquait vouloir « lier tous nos produits ensemble, pour enfermer plus encore nos clients dans notre écosystème« .

« Une marque pour les gouverner toutes »

Ce nouveau service financier entrerait directement dans cette stratégie – proposant aux meilleurs clients de contracter des crédits, plus ou moins avantageux en fonction de leur fidélité, auprès d’Apple pour financer des produits de la marque.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait en principe être ouverte à tous les commerces acceptant le service de paiement Apple Pay (comme la Fnac, Orange, Gémo ou Simply Market, par exemple).



Actuellement en phase de test, Pay Later n’a été déployé qu’au sein de la marque à la pomme et de ses produits.

Les Super Apps, le modèle économique à la mode

Apple n’est pas la seule marque à adopter ce genre de pratique. D’autres Super Apps existent comme WeChat, la première du genre détenue par Tencent (et que le parti communiste chinois suit manifestement à la trace). L’application asiatique compte déjà plus de 1,3 milliard d’utilisateurs (surtout en Chine) et permet d’avoir au même endroit :

Un service de chat,

Des vidéos en direct,

Un service de shopping,

Un service de réservation de voyage et bien d’autres fonctionnalités.

En Occident, Elon Musk semble aussi apprécier ce modèle économique, puisque Tesla propose d’acheter des voitures, des tiny houses, des vêtements et un jour des smartphones avec son Model Pi. Le même modus operandi est imaginé pour Twitter :

« En Chine, vous vivez en quelque sorte sur WeChat, car c’est tellement utile à la vie quotidienne. Je pense que si nous réalisons cela ou si nous nous en approchons avec Twitter, ce sera un succès » Elon Musk, propos rapportés par BusinessInsider

Bien qu’Apple ne se cache pas d’enfermer ses clients dans son écosystème (justifiant une garantie de sécurité pour ses utilisateurs), ce type de modèle peut dans le même temps renforcer la dépendance technologique des utilisateurs envers la firme de Cupertino. En effet, cela revient à mettre toutes ses pommes dans le même panier et rien n’est dit que vous pourrez les récupérer si vous souhaitez un jour sortir de l’écosystème Apple.