Apple améliore Siri : 3 nouveautés qui vont vous faciliter la vie

Le 10 juin, Apple profitait du WWDC pour présenter ses grandes nouveautés pour tous ses appareils et Siri a profité de quelques ajouts intéressants : on fait le point.

Vous utilisez Siri au quotidien ? Vous avez sûrement remarqué ses quelques failles… Incompréhension de certaines questions basiques, méconnaissance de votre vie ou obligation de passer par une commande vocale, l’assistant d’Apple pouvait avoir quelques aspects rebutants que la firme de Cupertino a pris soin de corriger.

Siri comprendra mieux ce que vous lui dites

C’est le premier point qu’Apple a tenu à mettre en avant (en plus d’une petite lueur entourant votre écran qui indique que Siri est actif).

L’assistant vocal devrait être capable de comprendre des commandes plus complexes, vous permettant notamment d’hésiter lorsque vous formulez votre requête. Un véritable point positif (si cela se vérifie dans la pratique).

Siri vous connaitra beaucoup mieux

Deuxième grosse amélioration de Siri : il comprendra bien mieux votre vie, votre entourage, vos proches, etc.

Ainsi, il sera possible de lui demander « Rappelle-moi à quelle heure maman arrive à l’aéroport » pour que Siri retrouve les informations dans vos conversations. On ne sait pas encore si Siri sera capable d’identifier clairement toutes les personnes (si elles ne sont pas clairement identifiées comme tel dans le répertoire).

Toutefois, grâce à cet ajout, les possibilités d’utilisation se multiplient et il sera beaucoup plus simple de retrouver des informations dans de longues conversations ou des photos perdues dans la galerie « Siri : retrouve-moi la photo au bord de la plage avec ma chérie ».

Et si Microsoft s’était récemment fait taper les doigts à cause d’une fonctionnalité similaire, la firme de Cupertino a, elle, tenu à rassurer tout le monde directement en affirmant que seules les données essentielles seraient stockées et que le code de sécurité du « Cloud Compute » pourrait être publiquement accessible à tous les experts indépendants.

Siri ne sera plus qu’un simple assistant vocal

C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de la prochaine mise à jour : Siri se rapproche un peu plus d’une intelligence artificielle générative comme ChatGPT et s’équipera dorénavant d’une partie textuelle ou vous pourrez écrire vos questions pour ne plus les formuler à l’oral.

Ce simple ajout vous permettra alors d’utiliser Siri dans les transports ou dans des lieux publics en général sans gêner vos voisins.