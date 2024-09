iPad et Mac mini gagnent deux nouveautés très utiles pour la rentrée d’Apple

L’iPad et le Mac Mini n’ont pas été oublié par Apple et ces deux appareils devraient prochainement voir deux nouveautés (une sur chacun) arriver pour faciliter leur utilisation.

Alors qu’Apple s’apprête à donner une grande conférence pour annoncer de nombreuses nouveautés (le 9 septembre) et que certains observateurs attendent plus d’informations sur l’iPhone Air ou sur les fonctionnalités d’iOS18, ce sont bien l’iPad et le Mac Mini qui devraient profiter de nouveaux équipements.

Un nouveau clavier pour l’un, un ajout de ports USB-C (et une mauvaise nouvelle pour l’autre) : tout ce qu’il faut savoir sur les prochains produits Apple.

Quels changements pour le Mac Mini ?

Selon Bloomberg et son très célèbre reporter Mark Gurman, Apple s’apprêterait à ajouter un nouveau port USB-C sur le prochain design de son Mac Mini.

Le seul problème de cette entrée additionnelle est qu’elle se ferait au détriment d’un port USB-A classique et limiterait le nombre d’entrées USB-A à une seule, alors que de nombreux appareils continuent d’utiliser ce genre de connectique…

Mais peut-être est-ce ici un moyen pour Apple de vous pousser à prendre des appareils de la marque à la pomme ?

Un changement encore flou pour le clavier de l’iPad

Les informations entourant le nouveau keyboard ne sont pas encore sorties, même si Mark Gurman estime qu’il devrait présenter :

Un repose-paume en métal,

Un design plus durable,

Un pavé tactile plus grand,

Et des touches « fonction ».

Côté prix, il devrait être moins onéreux que les modèles classiques puisque celui-ci devrait s’orienter vers l’entrée de gamme et avoir des composants de plus faible qualité que les autres modèles.