Apple développe ses propres manettes de jeu pour iPhone, iPad et Mac

Apple s’intéresse de plus en plus à l’industrie du jeu vidéo. Longtemps boudée par la firme, celle-ci préparerait un plan d’attaque pour s’infiltrer dans le secteur en déployant ses propres manettes de jeu vidéo pour ses appareils iPhone, iPad et Mac. Preuve en est, les demandes de brevets déposés par l’entreprise ont été validées par les instances américaines.

L’entreprise Apple serait-elle en train de s’implanter sérieusement dans l’industrie du jeu vidéo ? Après avoir lancé son premier service d’abonnement aux jeux vidéo Apple Arcade en 2019, la firme ne s’arrête pas là et continue de préparer le terrain pour son écosystème de jeu. Alors que des journalistes avaient eu vent d’une rumeur selon laquelle Apple lancerait sa propre console, l’entreprise fait encore parler d’elle mais avec des preuves à l’appui cette fois.

Selon Patently Apple, la marque se serait vu accorder des brevets pour ses nouvelles manettes de jeu par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO). Le projet, encore au stade expérimental, a mis au jour plusieurs concepts.

Des manettes destinées aux appareils Apple

C’est ce qui a toujours différencié Apple de ses concurrents : son écosystème solide qui permet de relier tous les produits de la marque entre eux. C’est donc sans surprise que les manettes sur lesquelles planche actuellement la firme, seront destinées exclusivement aux appareils Apple tels que iPhone, iPad et Mac. D’après les brevets envoyés au USPTO, Apple travaillerait sur trois différents types de manettes potentielles.

Apple travaille sur trois prototypes de manette

Prototype 1 : la manette classsique

Cette première variante opte pour un design plus classique. Notons toutefois qu’Apple a ajouté un interrupteur qui devrait permettre aux gamers les plus aguerris de se connecter à leur iPhone ou leur Apple TV durant une partie de jeu vidéo. Ce dispositif est compatible avec tous les appareils Apple (iPhone, Mac et iPad).

L’interrupteur permettrait de répondre au téléphone en pleine partie de jeu

Prototype 2 : la manette version Nintendo Switch

Cette deuxième variante est très (trop?) similaire aux Joy-Con de la console Nintendo Switch. Elle reprend exactement le même concept, à savoir une manette scindée en deux au sein de laquelle prend place, dans le cas présent, un smartphone ou une tablette de la marque. Le dispositif permet aussi de jouer en mode “paysage”.

Ce prototype devrait être compatible avec iPhone et iPad

Prototype 3 : la manette sous forme d’étui pliable

À l’inverse des prototypes précédents, il s’agit ici d’un support exclusivement conçu pour l’iPhone. Celui-ci viendrait alors se glisser sous le smartphone et prendrait la forme d’un étui pliable. Il pourrait être équipé d’un écran tactile permettant alors une interface de jeu double comme pour la Nintendo DS.

L’écran tactile offrirait une interface de jeu double

Une stratégie qui permettrait de développer davantage Apple Arcade

L’industrie du jeu vidéo est un marché juteux et en pleine expansion qui constitue une véritable manne pour des acteurs majeur tels que Microsoft mais aussi pour Apple. Surtout quand on sait que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont dépensé durant l’année fiscale 2020 un total de 13,5 milliards de dollars dans les jeux mobiles via des services comme l’App Store. Développer des manettes conçues pour fonctionner sur ses propres appareils devrait donc augmenter le chiffre d’affaires sur les produits déjà connus de la firme mais aussi des services comme Apple Arcade.

L’objectif à terme étant de renforcer sa place sur un marché déjà très concurrentiel. Pour l’instant aucune date de sortie des manettes n’a été communiquée et bien qu’Apple ne soit pas encore un acteur majeur dans le monde vidéoludique, on imagine déjà un succès retentissant pour la marque.