Apple sort enfin un MacBook low cost : une véritable aubaine pour les petits budgets

Apple serait en train de mettre au point une toute nouvelle série de MacBook qui aura la particularité d’être abordable pour de nombreuses bourses. Ce nouvel ordinateur low cost vise à concurrencer d’autres appareils tels que les chromebook de Google.

Selon les informations de DigiTimes, Apple devrait probablement lancer une nouvelle gamme d’ordinateurs portables, différente de ses MacBook Air et MacBook Pro, qui existent depuis des années. Ce MacBook coûtera moins cher que les deux modèles proposés par la société, et devrait voir le jour d’ici un an, en septembre 2024.

Un MacBook Low Cost aux caractéristiques bradées pour faire baisser la note

Pour réussir à proposer un ordinateur bien moins cher que les autres modèles de la marque, Apple a décidé d’utiliser des matériaux différents. Les composants exploités seront mois cher que ceux habituellement utilisés, mais la marque à la pomme a décidé de conserver le boitier métallique, considérant que le MacBook reste reconnaissable grâce à ça.

Apple pourrait bien reproposer le logo rétroéclairé de ses MacBook dans les prochaines années.

Avec de tels composants, on peut imaginer que certaines des fonctionnalités présentes sur les MacBook Air et les MacBook Pro ne seront pas présents sur cet appareil low cost. De même pour ce qui est de la performance de ce futur appareil qui sera bridé contrairement à ses deux ordinateurs initiaux. Apple devrait utiliser ses propres puces pour le fabriquer, en modifiant celles qui équipent ses iPhone pour les adapter à un ordinateur.

Les Chromebook, ces ordinateurs principalement utilisés pour travailler, restent les principaux concurrents des MacBook d’Apple.

Pourquoi Apple baisse les prix de son MacBook ?

Si la firme de Cupertino se lance dans ce défi visant à attirer les plus petites bourses, c’est parce qu’elle remarque que les Chromebook, ces ordinateurs fonctionnant sous ChromeOS, se vendent comme des petits pains. En 2021, 33,5 millions d’appareils ont été vendu par Google, fort de son prix compris entre 300 et 1 000 euros. A titre de comparaison, les MacBook Air d’Apple voient leur valeur débuter à 1 200 euros, et reste l’ordinateur le moins cher de l’entreprise… Du moins pour le moment !