Selon Bloomberg, média spécialisé dans les leaks concernant la marque à la pomme, cette dernière travaillerait à l’élaboration d’un MacBook Pro doté d’un écran tactile pour 2025. Une information qui rompt avec l’héritage de Steve Jobs, qui a toujours été catégoriquement opposé au tactile de son vivant.

L’obligation européenne d’utiliser l’USB-C comme chargeur universel a peut-être donné l’idée à Apple de continuer sur la voie du conformisme. Pourtant vieille de plus d’une dizaine d’années, les ingénieurs d’Apple seraient en train de réfléchir à l’ajout de la technologie « TouchScreen » sur l’écran des prochains ordinateurs portables de la marque. C’est en tout cas ce que laisse présager Marc Gurman sur le média Bloomberg…. Cette initiative semble aller à l’encontre des convictions défendues par la marque : Steve Jobs lui-même déclarait en 2010 que les écrans tactiles » pour pc] sont une catastrophe ergonomique ».

Apple is working on its first Macs with touchscreens in a major reversal. The company has teams working on a new MacBook Pro with a touchscreen for release in 2025. https://t.co/iqmjbetRAa — Mark Gurman (@markgurman) January 11, 2023

Apple a toujours rechigné à l’idée de s’aligner sur la concurrence en matière de PC tactile et le successeur de Steve Jobs semble aussi de cet avis. En 2012, Tim Cook s’est même directement attaqué à la stratégie de Microsoft consistant à associer l’ordinateur et la tablette : « Vous pouvez fusionner un grille-pain et un réfrigérateur, mais cela ne va pas plaire à l’utilisateur », affirmait-il lors d’une conférence de presse. Pour lui, l’expérience d’un écran tactile se limite aux smartphones et tablettes. Point.

Plus récemment, c’est le vice-président de la marque, Craig Federighi, qui y allait de son couplet en expliquant en 2016 que « greffer le tactile sur quelque chose qui a été fondamentalement conçu autour d’un pointeur précis compromet vraiment l’expérience utilisateur ». Malgré les nombreuses tentatives de prototypes de fonctionnalités tactiles, Apple semble dissocier les usages d’un ordinateur portable de ceux d’une tablette. Même la TouchBar — barre tactile de raccourcis pour les Mac introduite courant 2016 — a finalement été supprimée fin 2021.

Et pourtant, selon Bloomberg, l’arrivée d’un Mac Book Pro à écran tactile d’ici 2025 est plus que probable. Apple serait-il en train de changer son fusil d’épaule ?

Un écran tactile sur les futurs MacBook ?

Selon Bloomberg, l’introduction d’un Mac tactile viendrait en même temps que la refonte annoncée du modèle Pro pour l’année 2025. Cette refonte intégrerait aussi la technologie OLED sur les écrans.

MacBook à écran tactile : rêve d’Apple-addict ou réalité ?

Quand on regarde de plus près, certains éléments nous font dire que cette révélation n’est pas si étonnante que ça. En effet, même si les MacBook et les iPad ont un système d’exploitation différent, on retrouve de nombreuses similitudes entre les deux (même fonction multitâche, même puce M1…). La frontière est mince, d’autant plus que l’iPad est désormais muni de son propre clavier et les souris de Mac sont aussi compatibles avec cette même tablette.

Entre l’iPad et le MacBook tactile, la différence est fine

Il n’est donc pas impossible qu’Apple, marque connue aujourd’hui pour sa prudence, réfléchisse à l’introduction d’un Mac à écran tactile quand bien même tous ses concurrents ont déjà passé le pas bien avant lui. Même si cela signifie un changement de cap drastique, ce ne serait pas une première pour Apple. Steve jobs n’a-t-il pas dit : « si vous avez besoin d’un stylet, c’est que vous avez déjà échoué » ? Et pourtant l’Apple Pencil est bien sorti quelques années plus tard.

Finalement, difficile de se faire une idée arrêtée sur la commercialisation ou non d’un MacBook tactile et d’ici à 2025, rien ne dit qu’un nouveau revirement technologique ne vienne changer la donne. Toujours est-il que la stratégie d’Apple semble moins avant-gardiste qu’elle ne pouvait l’être à la fin des années 2000. Le fait de continuer de travailler sur les pc tactiles — qu’elle n’a cessé de critiquer –prouve bien que la marque cherche plus à se conformer qu’à innover.