Apple limiterait fortement l’utilisation de son futur casque de réalité augmentée

Le futur casque (ou lunettes ?) de réalité augmentée d’Apple pourrait n’être utilisé qu’en très courtes sessions. C’est du moins ce que laisse entendre une nouvelle fuite.

Nous savons depuis quelques temps maintenant qu’Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée. Il faut dire que l’entreprise ne s’en cache pas, quand bien même elle n’a jamais encore dévoilé la moindre information concrète au public. On sait cependant que c’est bien sur la réalité augmentée que l’entreprise se focalise, et non sur la réalité virtuelle. Dans un nouveau rapport, on apprend également que la firme de Cupertino aurait des plans très précis.

Les lunettes de réalité augmentée d’Apple seraient bridées

WCCFTech nous transmet de nouvelles informations de Mark Gurman, une source souvent bien informée sur les plans du créateur de l’iPhone. Pour son casque de réalité augmentée, il semble qu’Apple ne veuille absolument pas suivre la même voie que les casques de réalité virtuelle de Meta, à savoir vous plonger aussi longtemps que vous le souhaitez dans un univers virtuel. Bien au contraire : elle prévoirait que son casque soit uniquement utilisé par très courtes sessions. Si vous imaginiez jouer toute la soirée sur celui-ci, vous risquez d’être déçus.

Mais comment, et pourquoi ? Le pourquoi est simple à expliquer : Tim Cook a déjà répondu à cette question, et a mis en avant son inquiétude du fait que les gens puissent utiliser ce genre de casque seulement pour baver sur du contenu en ligne plutôt que d’être créatifs. En somme, regarder d’un œil hagard les réseaux sociaux n’est pas le but visé par l’entreprise pour son casque de réalité augmentée ; elle laisse ça à ses iPhone et iPad.

Le « comment » est de l’ordre de la spéculation. Il se pourrait que ces « courtes sessions » soient au bout une limite naturelle de l’objet. Bien qu’on le prévoit à 150 grammes, ce qui en ferait l’un des casques les plus légers du marché, rien ne dit que son autonomie suive. Et s’il n’atteint que 15/20 minutes d’utilisation, alors Apple pourrait tout simplement chercher à transformer une faiblesse de son design en une fonctionnalité, comme il l’a déjà fait auparavant. Ou alors, l’entreprise serait très sérieuse sur ce sujet et limiterait de manière logicielle le temps d’usage de son casque. Ce serait étonnant, mais pas hors de portée d’une marque qui force souvent le marché à suivre son exemple et ses préceptes.

Dans tous les cas, il est difficile de lire plus loin sans savoir précisément ce qu’Apple prévoit de faire avec ses Apple Glass. On a hâte de découvrir enfin les lunettes de réalité augmentée, quand bien même nous n’avons toujours aucune information sur sa présentation au grand public. Patience est de mise.