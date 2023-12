Apple : voler un iPhone ne servira plus à rien grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Il semblerait qu’Apple prépare une nouvelle fonctionnalité destinée à mieux protéger nos iPhone contre le vol. Appelée Stolen Device Protection, cette fonctionnalité n’appellera pas la police automatiquement, mais rendra le vol complètement inutile.

Nos smartphones sont devenus un outil essentiel à notre quotidien. Ils nous permettent de payer, de communiquer, de jouer ou encore de nous divertir. Mais avec ces nombreux avantages vient une contrepartie qui peut s’avérer douloureuse : en cas de vol, nous prenons non-seulement le risque de perdre nos affaires personnelles, mais également qu’elles tombent entre de mauvaises mains !

Conscient de ce problème, Apple travaille d’arrache-pied pour sécuriser au maximum les données de nos précieux iPhone. Dernière fonctionnalité en date : la « Stolen Device Protection », ou Protection contre le vol d’appareil en français. Dénichée par le Wall Street Journal, elle devrait être déployée sur iOS 17.3 et certains bêta testeurs devraient commencer à pouvoir l’utiliser dans les prochains jours.

Pour augmenter le niveau de protection de votre iPhone, cette nouvelle fonctionnalité entraîne le renforcement de certains paramètres de sécurité en fonction de votre emplacement.

En résumé, si vous êtes chez vous ou au travail, vous pourrez accéder aux paramètres de votre iPhone comme d’habitude. En revanche, lorsque vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas, certains paramètres nécessiteront un niveau d’identification plus important. Par exemple, la suppression du contenu ou des paramètres de votre iPhone nécessitera une identification biométrique.

Plus encore, certains réglages comme la modification de votre mot de passe Apple ID nécessitera deux authentifications biométriques à une heure d’intervalle.

Identification biométrique Identification biométrique + une heure d’attente Accès au trousseau de clés iCloud Changer le mot de passe Apple ID Enregistrer une nouvelle Apple Card Activer la clé de récupération Effacer tout le contenu et les paramètres Changer le contact de confiance Désactiver le mode « Lost » Ajouter un Face ID ou Touch ID Utiliser l’iPhone pour configurer un nouvel appareil Supprimer un Face ID ou Touch ID Utiliser les méthodes de paiement enregistrées sur Safari Désactiver la protection des appareils volés Envoyer de l’argent du compte Apple vers un compte bancaire Désactiver la fonction Find My

A lire aussi Apple : corrigez cette faille de sécurité majeure grâce à la dernière mise à jour

Rien ne remplace la vigilance de l’humain

Malgré cette nouvelle fonctionnalité, qui pourrait s’avérer rassurante pour un grand nombre d’entre nous, la sécurité de votre iPhone passe principalement par votre vigilance.

Ainsi, pour éviter de vous faire voler vos données, prévoyez toujours d’utiliser des mots de passe difficiles à déchiffrer et comprenant à la fois des chiffres, des lettres en majuscules et minuscules, et même des caractères spéciaux quand cela est possible.

Ayez également le réflexe, si quelqu’un vous subtilise votre iPhone, de vous rendre sur iCloud.com/find, ce qui vous permettra de supprimer vos données à distance et ainsi de limiter la casse. De manière plus générale, pour sécuriser au mieux votre smartphone, retrouvez nos 5 conseils pour protéger votre téléphone.