Apple : l’iPhone SE 3 serait prévu pour mars ou avril 2022

L’iPhone SE 3, le smartphone le plus abordable d’Apple, serait présenté courant mars ou avril 2022 lors de leur conférence annuelle.

La Keynote Apple est l’événement le plus attendu par tous les adeptes de la marque, mais également par tous les passionnés de technologie. Il s’agit d’une conférence annuelle au sein de laquelle Apple annonce et présente ses nouveautés pour l’année à venir. D’après Mark Gurman, rédacteur chez Bloomberg, cette année l’événement aura lieu aux alentours de mars-avril et pourrait s’accompagner de la présentation de l’iPhone SE 3. Ce nouveau smartphone sera le troisième de sa génération et apportera avec lui quelques mises à niveau importantes.

Les dernières nouveautés de l’iPhone SE 3

Sorti en 2020, l’iPhone SE 2 avait pour ambition de rendre la marque à la pomme plus accessible à tous, notamment avec son prix affiché sous la barre des 500 euros. Après deux ans de bons et loyaux services, et un succès toujours au rendez-vous, on en attend beaucoup de sa troisième génération. Première déception, son design ne semble pas avoir été repensé. D’après les récentes rumeurs, l’iPhone SE 3 serait toujours aussi similaire à l’iPhone 8 et conserverait son écran LCD de 4,7 pouces. De même, il semblerait que le bouton central soit toujours présent et que son système de lecture d’empreinte Touch ID n’ait pas encore été remplacé par une reconnaissance faciale. Néanmoins, si l’on ne peut pas s’attendre à une esthétique transcendante, il semblerait tout de même que ses performances et son réseau aient été nettement améliorés.

C’est Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, qui nous dévoilait ces informations en juin dernier en disant que l’iPhone SE 3 serait compatible avec la 5G et aurait un meilleur processeur. Depuis, ses dires n’ont cessé d’être confirmés et alimentés par de nombreuses rumeurs, notamment au cours de ces dernières semaines. En ce qui concerne le processeur, cette nouvelle génération SE profiterait d’une mise à niveau, en remplaçant la puce Apple A13 des précédents modèles par la A15 déjà utilisée dans les iPhone 13. Ce nouveau processeur plus performant serait le principal argument de vente de la marque à la pomme croquée. Quant à son réseau, qui jusqu’ici était limité à la 4G, il serait sur ce tout nouveau modèle compatible avec la 5G.

Même s’il ne s’agit pour l’instant que de spéculations, il nous tarde de savoir ce que ce nouvel iPhone SE 3 nous réserve. Avec l’amélioration de son processeur et sa prise en charge de la 5G, ce smartphone pourrait bien bouleverser le marché des milieux de gamme et convaincre un grand nombre d’utilisateurs Android de troquer leur extraterrestre contre une pomme. Si c’est dans vos projets, sachez que la transition n’est pas si facile et qu’on vous a répertorié 6 choses à savoir quand on passe d’Android à IOS.