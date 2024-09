Apple « améliore » la charge des iPhone pour vous refaire payer

Galaxy S24 Ultra vs iPhone 16 Pro Max



• 6.8" QHD+ Dynamic Amoled vs 6.9" ~2.8K Retina XDR OLED Display

• 2600 nit vs 2000 nit peak brightness

• 50mp 5x vs 12mp 5x telephoto

• 10mp 3x vs n/a

• 5,000mah vs 4,676mah battery

• 45w charging

• 12gb vs 8gb ram



$1299 vs $1199… pic.twitter.com/NQd9hrCQzu