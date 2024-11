iPhone 17 Air : Apple travaille sur le plus fin de tous les iPhone, et il sortira en 2025

Après un iPhone 16 relativement décevant, Apple joue gros pour la prochaine génération d’iPhone et ne doit pas décevoir. Pour cela, la marque à la pomme aurait carrément décidé de revoir tout le design de ses iPhone, et dévoiler un tout nouveau modèle.

À moins d’un an de sa sortie, les équipes d’Apple travaillent d’arrache-pied sur la prochaine génération d’iPhone. Si la cuvée 2024 a été considérée comme décevante pour de nombreux observateurs, Apple semble vouloir sortir le grand jeu pour la 17 itération de son best-seller. Au programme, on devrait notamment avoir droit au iPhone Clim, qui devrait être l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Un nouveau Bendgate en vue ?

Pour l’instant, le champion en titre de la finesse n’est autre que le iPhone 6, sorti il y a 10 ans, qui ne mesurait que 6,9 mm d’épaisseur contre 7,9 mm pour l’iPhone 16. Néanmoins, cette finesse avait fait grand bruit pour une raison simple : il avait tendance à se plier dans les poches. Ce phénomène avait fait beaucoup de bruit, entraînant même les moqueries d’autres entreprises, non sans une touche d’humour.

« Pas d’inquiétude, ça nous arrive tout le temps. »

Selon le site The Information, Apple chercherait donc à maintenir un haut niveau de solidité, tout en réduisant l’épaisseur de son smartphone. Pour cela, le tiroir pour carte SIM pourrait tout simplement disparaître. Cela ne devrait pas surprendre les américains, qui disposent déjà de iPhone utilisant uniquement des eSIM. En revanche, il s’agira d’une première dans l’hexagone.

Toujours dans le but d’affiner son iPhone, Apple serait en train de mettre au point une batterie plus économe en énergie, et pourrait notamment choisir la technologie silicium-carbone.

Un nom pas encore défini

Si on sait que ce nouvel iPhone ultra fin devrait remplacer le iPhone Plus, pour l’instant, son nom reste au coeur de toutes les rumeurs. Certains imaginent le terme Air, qui ferait un clin d’oeil à d’autres produits Apple qui prônent la finesse et la légereté, tels que le MacBook Air. D’autres pensent plutôt à l’utilisation du terme Slim, qui ferait également sens.

Un design entièrement revu

Côté design, le verre qui entoure actuellement les capteurs photo pourrait être remplacé par de l’aluminium. Et ce n’est pas tout, la disposition carré des capteurs pourrait être abandonnée au profit de capteurs alignés, horizontalement ou verticalement.

Les déclinaisons Pro du prochain iPhone pourraient, de leur côté, abandonner le titane au profit de l’aluminium. Ce changement pourrait signifier que Apple vise à alléger son produit, tout en cherchant à réduire l’impact carbone de ses produits.