iPhone 16 : 4 raisons de préférer le classique au Pro

iPhone standard, Plus ou Pro ou Pro Max : depuis qu’Apple a multiplié les déclinaisons de son célèbre smartphone, il est parfois difficile de s’y retrouver. À quelques jours de la présentation de la nouvelle génération, on revient sur les différences entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Comme chaque année, les questions fusent à propos de la future génération d’iPhone, qui devrait être dévoilée dans quelques jours seulement. Et comme chaque année, l’éternelle question réapparaît : faut-il opter pour le modèle standard, ou le modèle Pro ?

Avant le grand reveal du 9 septembre, on fait le point sur les quelques différences techniques qui pourraient faire pencher la balance en faveur d’un des deux modèles.

Quelles sont les différences entre l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro ?

Première différence, et pas des moindres, la taille de l’écran des versions Pro devrait changer.

L’iPhone 16 Pro devrait atteindre 6,3″ contre 6,1″ pour l’iPhone 15 Pro .

. L’iPhone 16 Pro Max devrait, lui, atteindre les 6,9″ contre 6,7″ pour le 15 Pro Max.

L’iPhone 16 Standard, lui, devrait conserver une taille de 6,1″.

Il s’agit d’une petite révolution, car depuis l’iPhone 12, modèles standards et Pro partageaient la même taille d’écran, à savoir 6,1″.

Comme pour la quinzième génération, les modèles Pro seront bien équipés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz tandis que l’iPhone 16 standard devra se contenter de 60 Hz. Cette nouvelle devrait d’ailleurs en décevoir plus d’un, tant les 60 Hz paraissent aujourd’hui dépassés face à la concurrence.

Si l’iPhone 16 devrait arborer de nouveaux coloris, les déclinaisons Pro devraient toujours avoir l’exclusivité de la finition en titane.

Quelle différence pour la photo ?

Côté photo, les modèles Pro auront toujours l’avantage du téléobjectif face aux modèles standard. Petite nouveauté : à l’instar du Pro Max, l’iPhone 16 Pro devrait également recevoir un téléobjectif x5, alors qu’il était d’un grossissement x3 sur le 15 Pro.

La résolution du capteur grand-angle des modèles Pro devrait passer à 48 Mpx, contre 12 Mpx pour l’iPhone 16.

Quelle différence pour le processeur ?

Enfin, côté processeur, la différence pourrait être de taille puisqu’il semblerait que les modèles Pro soient équipés de la puce A18 Pro.

Au contraire, la puce A18 qui devrait équiper les déclinaisons standards, l’A18 Pro pourrait recevoir un 6ᵉ cœur GPU, lui-même équipé d’un moteur neuronal. Ces différences pourraient le rendre plus adapté pour l’intelligence artificielle.

Une génération de transition pour mieux attendre l’iPhone 17

Si les différences paraissent tout de même bien maigres par rapport à la quinzième génération d’iPhone, c’est tout simplement parce qu’Apple ne considèrerait cette seizième version que comme une simple transition. La marque à la pomme aurait de grandes ambitions pour les modèles prévus l’année prochaine.

L’iPhone 17 aura-t-il droit à sa déclinaison pliante ?

Au coeur des rumeurs, on retrouve de nombreuses annonces récurrentes, et notamment un changement de design en profondeur. Si rien n’évoque un modèle pliant, certains parlent d’un un iPhone Slim qui remplacerait l’actuel modèle Plus. La Dynamic Island pourrait elle aussi changer pour arborer un design plus discret. Enfin, face aux besoins liés à l’IA, la mémoire vive pourrait atteindre 12 Go pour tous les modèles, et serait associée aux processeurs A19 et A19 Pro.