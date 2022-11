Comme chaque année, le prochain iPhone 15 est l’objet de toutes les spéculations dans le monde de la Tech. On fait le point sur les dernières rumeurs et informations sorties sur le sujet.

Quelques semaines seulement après la sortie de l’iPhone 14, des informations commencent déjà à fuiter au sujet du futur smartphone d’Apple. Quelles seront ses caractéristiques ? Son design ? Et surtout, quelles nouveautés feront leur apparition ? On vous dit tout ce que l’on sait sur le prochain smartphone de la marque à la pomme.

Pourquoi on parle déjà de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 est la suite logique de la gamme de smartphones de la marque Apple. Si l’on s’inspire de la sortie de l’iPhone 14 en 2022, on peut sans trop de risque affirmer qu’un nouveau modèle devrait sortir à l’automne 2023. Et quand on regarde les news du côté d’Apple, tout porte à croire que son nom sera « iPhone 15 ».

Pour ce qui est des avancées et des nouveautés sur ce smartphone, la tendance est au perfectionnement plutôt qu’au bouleversement. On a en effet constaté des différences minimes entre les dernières générations d’iPhone. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise pour l’année prochaine, à l’instar de l’Apple Watch Ultra qui a épaté tout le monde par son originalité.

Un nouveau design en préparation ?

L’arrivée de l’Apple Watch Ultra, avec un design marquant une rupture avec le reste de la gamme, était peut-être un évènement annonciateur. Il se murmure en effet que l’iPhone Pro Max pourrait devenir l’iPhone Ultra. Ce changement de nom pourrait très bien être accompagné d’un nouveau design plus épuré.

C’est en tout cas ce que laisse présager les prédictions de Ming-Chu Kuo. Ce dernier évoque la suppression des boutons physiques qui pourraient être remplacés par des contrôleurs tactiles associés à des retours haptiques renforcés. Si Apple choisit cette voie, nul doute que d’autres marques s’en inspireront pour proposer un design similaire.

Au-delà du style, supprimer les boutons physiques revient aussi à limiter le nombre de pièces en mouvement et donc le risque de panne.

Quelles seront les possibles caractéristiques techniques de l’iPhone 15 ?

Voici les leaks et informations avérées sur les prochaines caractéristiques de l’iPhone 15.

L’iPhone se met à l’USB-C

En juin dernier, l’Europe a officialisé une nouvelle règlementation visant à uniformiser les chargeurs des appareils électroniques au sein de l’Union européenne. En toute logique, c’est l’USB-C qui a été choisi, malgré les réticences d’Apple.

L’entrée en vigueur de la réglementation européenne est prévue à l’automne 2024. Mais le géant américain a décidé de s’y conformer dès l’autonome 2023 en annonçant officiellement le remplacement de son connecteur Lightning par l’USB-C dans son iPhone 15.

L’arrivée de l’USB-C semble inévitable pour la firme américaine.

Un nouveau processeur pour l’iPhone 15 Pro

En toute logique, le processeur A16 qui équipe l’iPhone 14 Pro devrait trouver sa place dans l’iPhone 15, tandis que les modèles Pro devraient eux recevoir un tout nouveau A17. Ce dernier permettrait une meilleure optimisation de la consommation d’énergie du téléphone.

Le Dynamic Island disponible sur tous les modèles

C’était la grande nouveauté de l’iPhone 14 Pro. La fonctionnalité Dynamic Island a fait son apparition sur la gamme Pro et permet de rendre la petite pilule en haut de l’écran invisible. Concrètement, cela donne l’impression de ne plus avoir du tout d’encoche. Une avancée plus esthétique que technique, mais qui augure une future caméra frontale placée sous l’écran. Pour la cuvée 2023, il semblerait que l’ensemble de la gamme en bénéficie.

De meilleurs capteurs photo pour l’iPhone 15 ?

C’est l’un des points forts de l’iPhone : une qualité photo et vidéo de haut niveau. Les informations sont rares sur le sujet mais il est bien possible que l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) soit doté d‘un objectif périscopique, permettant un zoom optique important sans nécessiter un épaississement du smartphone.

Crédit photo : Patently Apple

Quel sera le prix de l’iPhone 15 ?

Il est encore trop tôt pour évaluer le prix de commercialisation de l’iPhone 15. Mais vu le contexte, on imagine que l’inflation participera à une hausse des prix par rapport aux iPhone 14. Pour rappel, voici les prix de ces derniers :

iPhone 14 : 1019€

iPhone 14 Plus : 1169€

iPhone 14 Pro : 1329€

iPhone 14 Pro Max : 1479€

Verra-t-on l’iPhone 15 Pro Max dépasser la barre symbolique des 1500€ ? Il faudra faire preuve d’un peu de patience pour le savoir.

Quand sortira l’iPhone 15 ?

Le lancement d’une nouvelle gamme d’iPhone se fait traditionnellement en septembre. Mais en 2020, la crise sanitaire a repoussé la commercialisation de l’iPhone 12 en octobre. Pour l’iPhone 15, les habitudes de la marque à la pomme devraient rentrer dans l’ordre et une date de commercialisation devrait être annoncée pour le mois de septembre de 2023.

