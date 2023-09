Entre arrivée du port USB-C, nouveau capteur photo et design revu, cette nouvelle génération d’iPhone est décidément pleine de surprises. Nous revenons ensemble sur les nombreuses fonctionnalités qui vont équiper le nouvel iPhone 15.

Comme chaque année, la keynote vient mettre fin à des mois de rumeurs et de bruits de couloirs sur la star de la marque de Cupertino. Et si, parfois, les nouveautés ne sont pas au rendez-vous, on peut dire que ce nouvel iPhone 15 ne déçoit pas, contrairement à la nouvelle génération d’Apple Watch. Au programme, on retrouve un design revisité, un meilleur processeur et un nouvel appareil photo !

iPhone 15 : un port USB-C, des pixels et de la couleur

C’est une surprise sans en être une : le nouvel iPhone 15 sera bel et bien doté d’un port USB-C. Mais Apple, visiblement rancunier, a décidé de ne réserver l’USB 3.0 qu’aux modèles Pro et Pro Max. Pour les versions Standard et Plus, il faudra se contenter d’un port USB 2.0. Cette décision, difficilement compréhensible, va sans aucun doute entacher la fiche technique de cette nouvelle génération d’iPhone.

Mais passons aux bonnes nouvelles. Tout d’abord, le design de cette nouvelle génération a été revu de manière moins subtile que les années précédents avec des angles adoucis qui font mouche et apportent une touche de modernité bienvenue. On retrouve également, au dos de l’appareil, un verre infusé à l’aspect mat du plus bel effet, accompagné de différents coloris acidulés.

Adieu les traces de doigts !

Côté écran, on reste toujours sur des dalles Super Retina XDR de 6,1″ ou 6,7″, mais avec une luminosité accrue qui pourra atteindre 2000 nits. C’est deux fois plus que l’iPhone 14 ! La principale nouveauté réside dans l’arrivée d’un capteur photo principal de 48 Mpx avec une ouverture de 1,6, comme le précédent iPhone 14 Pro. Grâce au nouveau processeur A16 Bionic, également hérité de l’iPhone 14 Pro, les possibilités en termes de photo ont été améliorées avec la possibilité de changer la profondeur de champ d’une photo a postériori en mode portrait. Enfin, ce nouveau capteur permet de simuler un zoom optique x2.

En termes de connectivité, ce nouvel iPhone sera également équipé du Wi-Fi 6E. Enfin, grâce au machine Learning, Apple promet une très nette amélioration des appels vocaux grâce notamment à la possibilité d’isoler la voix dans des milieux bruyants. Si le résultat est à la hauteur de l’extrait diffusé lors de l’évènement, cette fonctionnalité pourrait bien révolutionner notre façon de passer des appels !

Le Dynamic Island pour tous

L’année dernière, le Dynamic Island avait fait une arrivée sensationnelle sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Apple avait alors réussi à transformer un potentiel défaut en véritable signe distinctif. Malhereusement, les propriétaire d’iPhone 14 ou iPhone 14 Plus avaient du, eux, se contenter d’une simple encoche comme sur les modèles précédents.

Pour cette année, pas de jaloux : Apple a décidé d’équiper toute sa gamme de la célèbre « île dynamique » et les animations promettent d’être plus abouties que jamais, vous indiquant par exemple à quelle porte d’embarquement vous devez vous rendre pour votre prochain vol, ou dans combien de temps arrive votre commande Uber Eat.

Cette fois, il y aura du dynamic island pour tout le monde !

Un tarif légèrement en baisse

Oui oui, vous avez bien lu ! Le prix des prochains iPhone devraient légèrement baisser avec 969€ pour l’iPhone 15 standard et 1119€ pour l’iPhone 15 Plus. Ces deux modèles disposeront de 128 Go de stockage et seront disponibles dès le 22 septembre 2023.

L’iPhone 15 Pro sera, lui, affiché à 1229€ et l’iPhone 15 Pro Max à 1479€.