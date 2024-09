Évitez la prochaine mise à jour Apple (iOS18) si vous avez un de ces iPhone

La prochaine mise à jour Apple pour iPhone pourrait ne pas être bénéfique pour toutes les versions du smartphone !

Début septembre, de nombreux utilisateurs d’iPhone voudront sûrement passer à la version supérieure de leur système d’exploitation : l’iOS18 ! Bien que l’intelligence artificielle d’Apple ne soit pas au rendez-vous, cette nouvelle mouture proposera tout de même des applications intéressantes.

Cependant, il est possible que certains iPhone ne puissent pas la supporter comme il faut : lesquels ?

Quels iPhone doivent éviter l’iOS18 ?

Selon l’influenceur tech @hitotimidori (Tyler Morgan), il ne vaut mieux pas faire la mise à jour iOS si vous n’avez pas un iPhone 15 (ou 15 Pro). Le raisonnement est on ne peut plus simple : plus vous possédez une version avancée de l’iPhone, plus le processeur sera puissant et plus il sera à même de pouvoir faire fonctionner l’iOS18 correctement.

Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas du tout avoir l’iOS18 si vous avez un iPhone 14, 13 ou 12, mais votre smartphone risque de ramer et de subir quelques ralentissements avec des appareils plus anciens.

Des iPhone vraiment incompatibles avec iOS18 ?

Il existe tout de même quelques exceptions car tous les iPhone ne seront effectivement pas compatibles avec l’iOS18.

Sans surprise, les appareils qui n’étaient déjà pas compatibles avec iOS17 ne le seront pas non plus avec iOS18 : c’est-à-dire tous les iPhone en dessous du X classique. Et « bonne nouvelle », la prochaine mise à jour iOS ne laissera de côté aucun autre appareil.

De toute façon, la meilleure fontionnalité ne sera pas disponible avant 2025 sur les meilleurs iPhone

« Bonne nouvelle » car comme nous l’avons vu, cette compatibilité ne garantit pas des performances optimales…