Le YouTubeur Jon Prosser a dévoilé en 2020 de nombreuses fuites sur les très attendues lunettes de réalité augmentée Apple Glass. Ses informations nous en apprennent beaucoup sur le prix et la date de présentation. Toutefois aujourd’hui aucun prototype n’est prêt et nous devrons sûrement attendre 2022 ou 2023 !

Les lunettes connectées d’Apple dévoilent ses secrets

C’est un secret de polichinelle depuis des années. Tout indique qu’Apple travaille d’arrache-pied sur des lunettes de réalité augmentée grand public. Entre la technologie AR développée sur les derniers modèles d’iPhone et iPad ou encore les recrutements massifs d’experts en réalité augmentée, peu de place pour le doute. Même si la firme de Cupertino se refuse, comme toujours, à évoquer ce produit en développement, un YouTubeur, connu pour révéler des fuites, vient de jeter un pavé dans la mare en dévoilant de nombreux secrets sur les lunettes de réalité augmentée.

Qui est Jon Prosser ?

Jon Prosser est un fantasque YouTubeur qui s’est fait remarquer par ses fuites sur les produits Apple qui se sont toujours révélées exactes. Cette fois, le « leaker » nous offre des informations inattendues sur un produit très attendu : les lunettes de réalité augmentée d’Apple. Dans une vidéo publiée sur YouTube (visible ci-dessous), le YouTubeur, suivi par près de 240.000 internautes, révèle de nombreux secrets sur les Apple Glass.

Les possibles fonctionnalités des Apple Glass

Le Youtubeur américain explique que les données seraient traitées, à l’image des premiers modèles d’Apple Watch, par un iPhone et non via un processeur interne. Le jeune homme assure avoir pu observer un prototype en plastique des lunettes. Celles-ci ressembleraient fortement à des lunettes classiques, mais il ajoute que la firme de Cupertino pourrait opter pour un matériau plus noble comme le métal.

Au niveau du processeur, les Apple Glass devraient fonctionner sur Tribord (ou peut-être GlassOS), un système d’exploitation propriétaire découvert dans la version finale d’iOS 13.

Les brevets déposés par Apple

Apple aurait également déposé plusieurs brevets qui donnent des indices sur les possibles caractéristiques des Apple Glass.

Un brevet pour des verres True Tone qui changent de couleur en fonction de l’ ambiance lumineuse – technologie déjà installée sur les Macs et IPhones.

Un brevet Apple Glass vous permettrait de voir des parties du monde que vous voulez voir, similaire à Street View de Google.

Un autre brevet Apple révèle que l’Apple Glass peut vous permettre de changer d’arrière-plan en un claquement de doigt, tout comme pour la fonction Zoom.

Enfin, un dernier brevet Apple suggère qu’Apple Glass pourrait vous aider à mieux voir en fonction de la luminosité de votre environnement, grâce à des capteurs de profondeur qui offrent un meilleur aperçu du monde qui vous entoure, que ça soit en basse ou en forte lumière.

Des lunettes de réalité augmentée commercialisées à 499 dollars

Autre nouveauté, Jon Prosser explique que les lunettes Apple Glass embarqueraient un capteur Lidar sur la branche droite. Ce capteur, que l’on retrouve aussi sur l’iPad Pro 2020 ou encore sur les iPhone 12 Pro, servirait à analyser l’environnement. Il servirait aussi à détecter les mouvements des mains et des doigts pour l’interaction. Il sera possible, avec une ordonnance, de faire monter des verres correcteurs (avec un surcoût) pour ceux qui ont besoin d’une correction oculaire. Il ne serait cependant pas possible d’utiliser des verres teintés, du moins sur les premiers modèles, donc pas de version lunettes de soleil.

La recharge serait sans fil. La présentation au public de ces lunettes de réalité augmentée reste encore inconnue. Mais, côté tarif, des rumeurs circulent pour un prix de 499 dollars soit environ 455 euros.

Des Apple Glass dévoilées fin 2022 minimum

Il est évident qu’avec les conditions actuelles, la date de sortie des Apple Glass a pris un retard considérable et ne sera pas disponible en 2021. Elles restent encore à l’état de prototypes en phase de tests. Aucune vidéo récente de Jon Prosser n’a dévoilé de nouvelles informations, ce qui laisse penser que ce produit innovant prend son temps pour pointer le bout de son nez.

De plus, un rapport du quotidien d’actualités techs taïwanais “DigiTimes” affirme que les tests du nouveau prototype n’ont pas encore commencé. Par conséquent, la probabilité de production en volume pour le grand public début 2022, comme annoncée par Jon Prosser, est maintenant improbable.

“Les sources ont souligné qu’après P2, le prototype de lunettes AR pourrait encore avoir besoin de passer par des essais P3, suivis de 2-3 autres phases d’essais techniques avant d’avoir une chance d’entrer en production en volume.”

Une déclaration qui prouve bien que les Apple Glass ne seront pas sur le marché grand public avant une année ou deux. Ils doivent d’abord se pencher sur des modifications telles que l’amélioration du poids : légèreté et sur l’autonomie de la batterie.

Pourquoi les nouveaux projets d’Apple attise tant la curiosité ?

Apple qui est l’une des entreprises mondiales les plus en vogue est connue pour sublimer et créer des appareils existants plus aboutis et plus innovants. Sur le podium, il y a également les Google Glasses disponibles pour les entreprises.

Apple est considéré comme le troisième acteur le plus important du marché des lunettes connectées sans avoir de produit sur le marché ! C’est l’une des raisons pour lesquelles ces lunettes Apple Glass sont tant désirées. Si vous cherchez une paire de lunettes connectées disponible, rendez vous sur notre comparatif des meilleures lunettes connectées.

Toutes ces nouvelles déclarations et informations nous donnent envie de voir apparaître dans un futur proche un produit ultra qualitatif, léger, autonome et design !

Dernières actualités et rumeurs sur les futurs lunettes de réalités augmentées Apple

Début mai 2021, Apple a versé 410 millions de dollars à une entreprise basée au Texas que l’on soupçonne de collaborer pour l’élaboration des Apple Glass. En effet, le fabricant de technologie optique II-VI a le savoir-faire pour aider à la création de ces lunettes. Ils ont, entre autres, créé les lasers émetteurs de surface à cavité verticale (VCSEL) qui sont à l’origine des capteurs FaceID et LiDAR d’Apple. Ces derniers aident à exécuter des fonctionnalités phares comme Memoji, Animoji, le mode portrait selfie et l’autofocus à faible luminosité, ainsi que des applications de réalité augmentée.

© Image de une : Martin Hajeck pour iDrop News