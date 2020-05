Le YouTubeur Jon Prosser a dévoilé de nombreuses fuites sur les très attendues lunettes de réalité augmentée Apple Glass. Ses informations nous en apprennent beaucoup dont le prix et la date de présentation…

C’est un secret de polichinelle depuis des années. Tout indique que la marque à la pomme travaille d’arrache-pied sur des lunettes de réalité augmentée grand public. Entre la technologie AR développée sur les derniers modèles d’iPhone et iPad ou encore les recrutements massifs d’experts en réalité augmentée, peu de place pour le doute. Même si la firme de Cupertino se refuse, comme toujours, à évoquer ce produit en développement, un YouTubeur, connu pour révéler des fuites qui se sont révélées correctes, vient de jeter un pavé dans la mare en dévoilant de nombreux secrets sur les lunettes de réalité augmentée.

Des Apple Glass qui devraient être dévoilées à la fin de l’année

Jon Prosser est un fantasque YouTubeur qui s’est fait remarquer par ses fuites sur les produits Apple qui se sont toujours révélées avérées. Cette fois, le « leaker » nous offre des informations inattendues sur un produit très attendu, les lunettes de réalité augmentée d’Apple. Dans une vidéo publiée sur YouTube (visible ci-dessus), le YouTubeur suivi par près de 240.000 internautes révèle de nombreux secrets sur les Apple Glass. Sans surprise, les lunettes de réalité augmentée de la marque à la pomme porteraient bien ce nom. Cette première révélation n’est pas la plus importante.

Le Youtubeur américain explique ensuite que les données seraient traitées par un iPhone et non pas via un processeur interne, un peu à l’image des premiers modèles d’Apple Watch. Le jeune homme assure avoir pu observer un prototype en plastique des lunettes. Celles-ci ressembleraient fortement à des lunettes classiques, mais il ajoute que la firme de Cupertino pourrait opter pour un matériau plus noble comme le métal.

Des lunettes de réalité augmentée commercialisée à 499 dollars

Jon Prosser explique que les lunettes Apple Glass embarqueraient un capteur Lidar sur la branche droite. Ce capteur, que l’on retrouve aussi sur l’iPad Pro de 2020 ou encore sur les iPhone 12 Pro, servirait à analyser l’environnement. Il servirait aussi à détecter les mouvements des mains et des doigts pour l’interaction. Il sera possible, avec une ordonnance, de faire monter des verres correcteurs (avec un surcoût) pour ceux qui ont besoin d’une correction oculaire. Il ne serait cependant pas possible d’utiliser des verres teintés, du moins sur les premiers modèles, donc pas de version lunettes de soleil.

La recharge serait sans fil. Le YouTubeur ajoute, par ailleurs, que la firme de Cupertino devrait présenter au public ses lunettes de réalité augmentée durant le quatrième trimestre 2020, sans doute en même temps que les futurs iPhone 12. Une date qui pourrait toutefois être revue au premier trimestre 2021 selon l’actualité de la pandémie de COVID-19. Enfin, côté tarif, Jon Prosser a parlé d’un prix de 499 dollars soit environ 455 euros.

© Image de une : Martin Hajeck pour iDrop News